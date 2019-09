Aida Yespica, lo spogliarello da Barbara D’Urso – Video

Ospite del programma di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso“, la modella Aida Yespica si è esibita in uno spogliarello quasi identico a quello interpretato da Kim Basinger nel celebre film “Nove settimane e mezzo”, in cui l’attrice rimane senza veli sulle note di “You can leave your heat on”.

E a guardarla c’era proprio l’interprete della pellicola, Mickey Rourke, ospite d’eccezione del programma tv in onda su Canale 5 domenica sera, in onore del quale è stato organizzato il siparietto.

L’attore è stato al gioco e si è comportato con Aida Yespica quasi come nel celebre film del 1986, in cui Rourke e Basinger muovono i primi passi nel mondo del cinema e sono travolti da un’accesa e travagliata passione.

L’attore, ora quasi 70enne, si è goduto la scena divertente ed erotica e, alla fine del balletto, ha premiato Yespica con il suo cappello da cowboy.

E così, via la giarrettiera. Chissà che in quel momento Mikey Rourke non stesse pensando a Kim Basinger.

Live Non è la D’Urso, gli ospiti della prima puntata in onda il 15 settembre 2019

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker fa un commento su Belen: “Ha preso 27 tapiri. In confronto a lei sono noiosa” Ilaria D’Amico: “Io e Gigi Buffon non stiamo sempre avvinghiati. Facciamo vite separate” Minacce di morte a Fabio Volo dai fan di Ariana Grande. Lui risponde: “Dove sono i genitori di questi ragazzi?”

Mickey Rourke, chi è l’attore ospite a Live Non è la D’Urso