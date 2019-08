Madacascar, piccoli studenti a scuola nei centri della Fondazione de La Salle | GALLERY

In Madagascar non tutti i bambini vanno a scuola, e il livello di analfabetismo è pari al 30 per cento circa della popolazione.

L’istruzione, nell’isola che fluttua sull’Oceano Indiano a sud Est dell’Africa, è regolata secondo le linee impostate dalla riforma scolastica del 1978. Le scuole sono organizzate in quattro fasi: educazione di base, formazione secondaria di base, formazione secondaria specializzata e formazione universitaria.

Nonostante gli sforzi messi in atto dai governi succedutisi alla guida del paese negli anni, il livello di analfabetismo è ancora piuttosto elevato.

La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale, un’organizzazione non profit impegnata nella promozione dei diritti dei bambini e dei giovani a rischio di esclusione socio-educativa in tutto il mondo, è attiva in Madagascar da oltre 100 anni, e gestisce scuole e centri educativi ad Antanativo e Tamatave, offrendo un’insegnamento generale e tecnico a più di 5mila studenti ogni giorno.

Le immagini di Laura Ballerini sono state scattate nell’Ecole Saint Joseph di Tamatave, nel Lycee Rafiniga e nelle scuole Sainte Famille e Saint Joseph della capitale Antananarivo.

