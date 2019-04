Cane ferito a Tripoli, la foto è virale: “Vogliamo adottarlo”

Sui social libici sono state diffuse le foto di un cane ferito nel corso dei combattimenti nella zona dell’aeroporto internazionale di Tripoli, a sud della capitale.

Gli utenti hanno condiviso e commentato l’immagine indignati. “Se a un animale fanno questo, pensate cosa possono fare a noi”, si legge sui social. Alcuni lettori si sono offerti anche di prendersi cura dell’animale colpito da un proiettile vagante dopo la preghiera del venerdì.

“Vogliamo adottarlo”, scrivono sui social alcune ragazze.

Le foto del pastore tedesco hanno ricevuto migliaia di like. I volontari dei soccorsi di Tripoli lo hanno medicato e assicurano che ora è in buone condizioni.

Tra i commenti si legge anche: “Almeno 58 persone sono state uccise” e un altro risponde: “Questo cane innocente non capisce neanche che cosa stia accadendo attorno a lui. Almeno le persone possono tentare di spostarsi in un altro luogo perché sanno che c’è la guerra. Lui merita di essere trattato come ogni altro essere umano”.

