Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 12 settembre 2019

Oggi, giovedì 12 settembre 2019, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 110 del 2019. Gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Questo articolo fa al caso vostro. TPI infatti segue in tempo reale l’estrazione del Lotto in programma oggi, 12 settembre, alle ore 20. Eccoli ruota per ruota:

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

ESTRAZIONE LOTTO: i numeri vincenti di oggi (estrazione n. 110 del 12 settembre 2019)

NAZIONALE 23 – 34 – 70 – 51 – 89

BARI 79 – 67 – 62 – 87 – 10

CAGLIARI 12 – 5 – 26 – 73 – 34

FIRENZE 7 – 29 – 30 – 38 – 47

GENOVA 63 – 5 – 30 – 37 – 4

MILANO 70 – 11 – 20 – 7 – 27

NAPOLI 31 – 61 – 77 – 38 – 42

PALERMO 11 – 89 – 90 – 37 – 75

ROMA 27 – 72 – 53 – 36 – 21

TORINO 19 – 69 – 42 – 39 – 68

VENEZIA 75 – 63 – 6 – 59 – 76

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

