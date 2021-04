Nuovo parere dell’Ema sul vaccino AstraZeneca: la diretta live della conferenza stampa

È atteso per le 16 di oggi, venerdì 23 aprile, il nuovo parere dell’Ema su AstraZeneca e sulle somministrazioni della seconda dose del vaccino negli individui che hanno già ricevuto la prima iniezione: di seguito la diretta live della conferenza stampa dell’Agenzia europea per i medicinali.

Conferenza stampa Ema su AstraZeneca: la diretta

La vicenda AstraZeneca

Nell’ultima conferenza stampa dell’Ema, convocata per il 7 aprile scorso, l’Agenzia europea per i medicinali aveva confermato una “possibile correlazione fra AstraZeneca e rari casi di trombosi” sottolineando, però, che “i benefici superano i rischi”.

L’Ema non aveva rilevato fattori di rischio per età e genere, evitando, dunque, raccomandazioni specifiche di restrizioni per ridurre il rischio.

Tuttavia i principali Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno deciso di raccomandare la somministrazione del vaccino dell’azienda anglo-svedese agli over 60.

Sui richiami, invece, sono state seguite strade diverse. Se la Germania, ad esempio, ha deciso di somministrare un vaccino diverso a chi aveva già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, l’Italia non ha vietato i richiami, sottolineando che i rari eventi tromboembolici si erano verificati solamente in soggetti ai quali era stato somministrato il siero per la prima volta. Motivo per cui, era stato specificato dalle autorità sanitarie italiane, chi aveva già ricevuto la prima dose avrebbe anche ricevuto il richiamo con lo stesso vaccino.

Leggi anche: 1. La mappa dei colori anti-Covid, ultime news: 14 regioni verso il giallo, Puglia e Sardegna rischiano di restare rosse / 2. Spostamenti, coprifuoco, pass. Le faq sul decreto riaperture: cosa si può fare da lunedì / 3. Burioni: “Abbracci senza mascherina tra vaccinati, io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo”

4. Non ripetiamo gli errori dell’anno scorso: riapriamo, ma facciamo attenzione (di S. Mentana) / 5. La Germania chiude, l’Italia apre. E ci prendono in giro su un’ora di differenza di coprifuoco / 6. Salvini chiama, super Mario risponde: la verità è che finora Draghi ha gestito la pandemia come vuole la Lega

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti La ragazza con il corpo ustionato rinata grazie ai tatuaggi Covid, in India sanità al collasso: a Delhi manca l’ossigeno negli ospedali Migranti, naufragio a largo della Libia: “Si temono 120 morti”