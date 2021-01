Migliaia di sostenitori si sono radunati a Washington, proprio nel giorno in cui il Congresso si preparava a ratificare formalmente la vittoria del presidente eletto Joe Biden. La polizia di Washington ha dovuto evacuare due edifici governativi dopo che i sostenitori di Donald Trump hanno assaltato il Campidoglio. I palazzi evacuati sono il Madison e il Cannon Building. I sostenitori di Donald Trump hanno marciato verso il Capitol, anche sfondando le barricate della polizia, al grido di “Fight for Trump”. Camera e Senato hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito alla proteste dei fan di Trump, mentre il vicepresidente Mike Pence è stato scortato fuori dall’aula del Senato. La protesta era stata incoraggiata dallo stesso presidente uscente durante il suo comizio all’Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca. Dopo l’assalto, Capitol Hill è stato posto in lockdown e diversi edifici sono stati evacuati per le proteste dei sostenitori di Donald Trump che hanno sfondato alcune barricate raggiungendo l’ingresso del Congresso. La polizia ha ordinato l’evacuazione del Madison building, “lasciando le porte chiuse ma non a chiave”. Agli occupanti della Cannon House è stato chiesto di prendere i kit di emergenza e raggiungere il tunnel di collegamento con un edificio vicino. La seduta del Congresso è stata sospesa. La polizia ha isolato la zona usando gas lacrimogeni contro i manifestanti e ha utilizzato le armi per difendere i parlamentari.

Il sindaco di Washington Dc, Muriel Bowser, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 18:00 di questa sera alle 6 di domani mattina. I sostenitori di Donald Trump hanno sfondato le barricate e sono entrati al Congresso interrompendo la certificazione di voti del collegio elettorale per l’incoronazione di Biden alla Casa Bianca. “Restate pacifici!”. È l’invito mandato su Twitter da Donald Trump ai manifestanti che hanno preso d’assedio il Congresso. “Per favore, sostenete la polizia e le forze dell’ordine, sono davvero dalla parte del nostro Paese”, ha aggiunto il presidente Usa uscente. Il vice presidente Mike Pence è stato portato in una location sicura ed è scattata l’evacuazione di tutti i parlamentari mentre i sostenitori di Donald Trump stanno tentando di sfondare le porte dell’Aula dove era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden. Anche la vice presidente eletta, Kamala Harris, è al sicuro, fanno sapere dal suo staff.

Nel comizio, poche ore prima, Donald Trump aveva detto: “Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai la vittoria”, denunciando anche i ballottaggi in Georgia per il Senato vinti dai dem, che secondo il presidente uscente sono stati “rubati”, “truccati”. “Questa volta è andata un po’ meglio perché avevamo più occhi per controllare le elezioni ma sono riusciti a truccarle lo stesso”, ha detto. “L’unica linea di difesa che abbiamo è il veto del presidente degli Stati Uniti”. Con la probabile vittoria democratica in entrambi i seggi del Senato per cui si è votato ieri in Georgia e il rifiuto del vicepresidente Mike Pence di forzare la mano al Congresso perché non certifichi la vittoria di Biden, i suoi giorni alla Casa Bianca sono ormai contati. Il 20 gennaio Biden giurerà da presidente. Ma intanto il tycoon continua a definire il democratico un presidente “illegittimo”.

Pence intanto volta le spalle al suo presidente: “La presidenza appartiene agli americani. Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l’autorità unilaterale di decidere quali voti devono essere contati e quali no”. Ha affermato in una nota sul conteggio dei voti elettorali. Il vicepresidente di fatto ha respinto così l’invito a capovolgere il risultato elettorale in Congresso.

Trump inoltre sembra pronto allo strappo con il partito repubblicano: “È la fine del partito repubblicano, non la nostra”. Così il tycoon parlando alla marcia di protesta di Washington contro l’elezione di Joe Biden alla presidenza e sancendo lo strappo dal Grand Old Party. Un’ipotesi confermata anche dal suo primogenito Donald Junior: “Questa manifestazione dovrebbe mandare (al Gop) un messaggio: questo non è più i loro partito repubblicano. Questo è il partito repubblicano di Donald Trump. Questo è il partito repubblicano che metterà l’America al primo posto”.

Donald Trump attacca “i repubblicani deboli” in un discorso che alterna il doppio tema trumpiano dell’elezione truccata e della inaffidabilità del gruppo dirigente del Gop. Quella di Trump appare come un’accelerazione di una rottura che si sta consumando con i vertici del partito. Secondo il presidente parte del Gop è arrendevole nei confronti dei democratici. Il tono dell’intervento di Trump è quello di uno strappo, un discorso diretto agli elettori repubblicani. Da una parte Trump e gli elettori, dall’altra il Gop dell’establishment. Trump oppone quella che chiama la linea di “America Last” tenuta dai parlamentari repubblicani al suo “America First”. Hanno chiuso un occhio quando i democratici hanno aperto le frontiere, attaccato i militari e “messo l’America per ultima”, dice Trump in un crescendo di attacchi il cui esito politico non è ancora messo nero su bianco, ma emerge dalle mosse politiche del presidente, dalla presenza costante di Ivanka Trump (per molti è lei l’outsider che studia per il voto del 2024, pronta a correre nelle elezioni di medio termine del 2022), nel tono e nelle parole pronunciate sul palco durante gli interventi precedenti: “C’è un altro partito repubblicano”.

Leggi anche: Georgia, i dem conquistano il Senato: Warnock e Ossoff rivendicano la vittoria

Potrebbero interessarti Negazionista si ammala di Covid: “Ho sbagliato, mettete le mascherine” Vaccino Covid, l’Ema dà il via libera a quello di Moderna Assange e l’omertà dei difensori delle verità comode (di Alessandro Di Battista)