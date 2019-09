Le immagini shock di un uomo che mette la pistola in bocca a un neonato

Sono diventate virali le immagini shock che ritraggono un uomo, che mette la pistola in bocca a un neonato, sparando anche alcuni colpi in aria.

Secondo quanto ricostruito dall’emittente Al-Anba news, l’uomo, un saudita, è stato successivamente arrestato dalle autorità.

Nel filmato, si vede il bambino piangere mentre un uomo spara alcuni colpi in aria. Poi, si vede la stessa persona prendere l’arma da fuoco e metterla nella bocca dell’incolpevole neonato.

Le immagini in poche ore hanno fatto il giro del web e, poco dopo, hanno portato all’arresto dell’uomo, che è risultato essere il fratello 20enne del bambino.

Secondo quanto riferito dalla polizia saudita, il ragazzo stava “festeggiando” la nascita del fratellino. Il giovane ora è in carcere dove è accusato di aver messo in pericolo l’incolumità del piccolo e di aver violato le norme che regolano l’uso di armi in Arabia Saudita.

Gli spari celebrativi, chiamati anche “spari aerei” o “fuoco felice”, sono stati dichiarati fuorilegge in Arabia Saudita, tuttavia continua a essere una pratica molto comune tra i cittadini.