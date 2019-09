Uccide la moglie e i suoi 4 figli e nasconde i cadaveri in casa per settimane

Un uomo uccide la moglie e i suoi 4 figli e poi nasconde i loro cadaveri in casa per diverse settimane.

Protagonista dell’orribile vicenda, avvenuta in Florida, negli Stati Uniti, è stato Michael Jones Jr.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo ha sterminato la sua famiglia e poi ha nascosto i cadaveri in casa, in attesa di potersene sbarazzare. L’intento dell’omicida, infatti, era quello di abbandonare i corpi in diversi stati degli Usa.

Le autorità hanno arrestato il killer dopo il ritrovamento del cadavere della moglie nei pressi dell’abitazione della coppia.

Messo alle strette, a quel punto l’uomo ha confessato i delitti e indicato i luoghi dove aveva sepolto i figli.

I cadaveri di Aiyana, di un anno, Mercalli Jones, di due, Preston, di cinque, e Cameron Bowers, di dieci anni, sono stati recuperati nella contea di Brantley, in Georgia.

Della donna e dei piccoli non si avevano più notizie da diverse settimane, ma la denuncia di scomparsa era stata presentata solamente alcuni giorni fa da alcuni familiari delle vittime. L’assassino non ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a massacrare la sua famiglia.

