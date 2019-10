La Turchia sta iniziando a bombardare la Siria

Ormai è solo questione di ore. La crisi fra i curdi in Siria e la Turchia sembra a un passo dall’esplodere.

Nella notte con un tweet il portavoce della presidenza turca Fahrettin Altu ha annunciato l’inizio dell’offensiva turca in Siria: “L’esercito turco, insieme all’Esercito siriano libero, a breve attraverserà il confine turco-siriano”. “I militanti delle Ypg possono ritirarsi o impediremo loro di interrompere i nostri sforzi anti-Isis”, ha aggiunto.

La Turchia ha annunciato di invadere la Siria dopo il ritiro delle truppe americane il 7 ottobre, proprio in quella zona dove Ankara intende lanciare un’offensiva contro le forze curde delle Unità di protezione del Popolo (Ypg) per creare una “zona sicura” in cui ospitare almeno un milione di rifugiati siriani.

La Turchia accusa le Unità di protezione del Popolo (Ypg) e l’alleanza curdo-araba delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) di cui fanno parte, di essere legate al Partito dei lavoratori curdi (Pkk), considerato un’organizzazione terroristica anche da Stati Uniti e Unione europea.

Raid turchi in Siria nella notte

I bombardamenti sarebbero già iniziati. Una serie di raid di artiglieria sono stati compiuti dalla Turchia nelle ultime ore contro postazioni curdo-siriane nel nord della Siria, a est e a ovest dell’Eufrate. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che cita fonti locali.

L’Osservatorio precisa che i bombardamenti di artiglieria si sono verificati nella notte nella località di Ayn Issa, lungo il confine tra Turchia e Siria, e nella località di Minnagh, tra Aleppo e la frontiera turca.

Crisi Turchia-Siria: cosa dicono i media

Le dichiarazioni apparse sui media sull’inizio dell’offensiva turca sono controverse. I lanci di Reuters parlano di “confine non ancora oltrepassato”. “La Turchia non ha ancora iniziato la sua offensiva nella Siria nordorientale e le forze di Ankara si sono limitate a rimuovere un muro posto sul confine”, hanno dichiarato dei funzionari turchi all’agenzia.

Anche il ministro della Difesa della Turchia Hulusi Akar ha dichiarato che i preparativi per le operazioni militari nel nord della Siria sono ancora in corso, smentendo che sia già iniziata l’offensiva. Lo riporta l’emittente turca Haberturk.

Stamattina Bloomberg ha riportato invece che le forze turche hanno iniziato ad attraversare il confine con la Siria, citando un funzionario turco.

Poi, c’è un editoriale del capo della comunicazione della Presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, sul Washington Post che esprimere il punto di vista del governo di Recep Tayyip Erdogan sull’imminente offensiva oltre confine: “I militanti (curdi) dell’Ypg hanno due opzioni: possono disertare oppure noi dovremo fermarli dall’interrompere i nostri sforzi di contrastare l’Isis”, scrive Altun. “Il mondo deve sostenere il piano della Turchia per la Siria nordorientale”, è il titolo del suo editoriale sul quotidiano americano.

La Turchia invade la Siria: la reazione dell’Iran

I proclami del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno determinato reazioni negative dell’Iran, il cui ministero degli Esteri Mohammad Javad Zarif attraverso un comunicato ha definito “preoccupante” la prospettiva di un’offensiva turca in Siria, ammonendo che una tale iniziativa “non garantirà la sicurezza della Turchia”, anzi si tradurrà in “perdite umane e distruzioni”.

Non sono solo annunci: l’agenzia di stampa iraniana ISNA oggi ha riportato che l’Iran sta tenendo un’esercitazione militare non annunciata nella parte nordoccidentale del paese, al confine con la Turchia.

Il presidente dell’Iran Hassan Rohani ha dichiarato che la Turchia ha ogni diritto di avere preoccupazioni riguardo il suo confine meridionale, mentre Ankara si sta preparando a lanciare un’offensiva contro le forze curde nel nord della Siria. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana IRNA.

Rohani ha ribadito che gli Stati Uniti devono lasciare la regione e ha dichiarato che al vertice con Turchia e Russia è stato chiarito che una soluzione relativa ai confini della Siria settentrionale e della Turchia meridionale sarà possibile solo con la presenza dell’esercito siriano. Russia e Iran sostengono il presidente siriano Bashar el Assad, che non ha commentato le notizie provenienti da Ankara.

Freddezza e preoccupazione sono arrivate anche dal presidente del Kurdistan Iracheno (Krg), Massud Barzani. L’uomo forte al comando della regione curda – autonoma, ma non indipendente da Baghdad- nonostante negli ultimi anni sia stato molto più in linea con Erdogan che con i cugini siriani, si è detto “molto preoccupato degli sviluppi nel Kurdistan occidentale. Faremo di tutto perché la gente dell’area non patisca una ulteriore catastrofe”. Va ricordato che Barzani ha da anni aperto lo spazio aereo del Krg alle incursioni aeree di Ankara contro il Pkk.

La mobilitazione curda

Intanto i curdo-siriani si preparano. A Qamishli le autorità curde della regione semi-autonoma della Siria hanno indetto “una mobilitazione generale per tre giorni” per contrastare le crescenti minacce di un’offensiva Turchia, esortando gli abitanti del nord-est a “resistere”.

“Invitiamo tutte le componenti della nostra gente a spostarsi verso la zona di confine per assicurare la resistenza in questo delicato momento storico”, ha annunciato in un comunicato l’amministrazione curda.

Secondo quanto riporta al-Arabiya, le autorità curde hanno invitato la popolazione civile a recarsi al confine per affrontare le forze turche.

