Sposa incinta muore di ictus mentre si reca al suo matrimonio

Una sposa di 30 anni incinta al sesto mese muore colpita da un ictus mentre si reca al suo matrimonio.

Ha perso la vita sulla limousine che la stava portando in Chiesa a San Paolo, in Brasile, sabato pomeriggio. Era un’infermiera, si chiamaVA Jessica Guedes, e soffriva di preeclampsia, una sindrome che si manifesta attraverso ipertensione o edemi.

Mentre la bambina è stata fatta nascere con un cesareo d’urgenza, la mamma ha perso la vita. Il padre e futuro sposo, Flavio Gonçalvez, aspettava Jessica all’altare, ma invece di vedere entrare la moglie, ha visto avvicinarsi i parenti allarmati.

Jessica non è morta sul colpo, ma in ospedale, subito dopo il cesareo. Secondo il referto medico sarebbe stato l’ictus a ucciderla.

Un suo parente ha dichiarato che la 30enne durante la gravidanza era in buona salute, mangiava bene e praticava attività sportiva, continuamente assistita da amici e parenti.

Gli amici del padre, vigile del fuoco, hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare le spese di ricovero del neonato, che a causa del parto prematuro a 29 settimane dovrà restare in osservazione almeno per un altro mese. Le donazioni hanno superato il 180 per cento la cifra richiesta.

