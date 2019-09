Oggi Silvia Romano compie 24 anni, la commovente dedica del padre

Silvia Romano e il compleanno dei 24 anni lontano da casa

“Auguri Silvia, oggi compi 24 anni”. Questa la dedica del padre di Silvia Romano, la cooperante italiana di cui si sono perse le tracce in Kenya il 20 novembre 2018 [qui il suo profilo], per il giorno della sua nascita.

Il verbo utilizzato nel nostro titolo è declinato al presente proprio perché auspichiamo e vogliamo credere che Silvia Romano sia ancora viva e che si stia facendo di tutto e di più per farla tornare a casa sana e salva.

Silvia Romano, la dedica per il compleanno

Il messaggio del papà di Silvia è struggente: “È il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa… L’anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi “bianchi più che mai” intorno a te, e tu sorridente e felice di essere là.. Questo compleanno è diverso… Ma posso regalarti DOLCI PENSIERI, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di CREDERE che tornerai tra le nostre braccia.. Sei una GRANDE! PapàTuo”, scrive il padre della cooperante.

Silvia da dieci mesi prigioniera

Il giorno del compleanno di Silvia si intreccia con la ricorrenza di quasi dieci mesi di silenzi, notizie censurate, indagine frammentarie e un destino che resta oscuro come le trame criminali che sembrano incorniciare tutta questa vicenda.

Oggi, venerdì 13 settembre 2019, la giovane cooperante partita da Milano per mettere il proprio cuore al servizio dei più bisognosi, compie 24 anni.

Un compleanno amaro e ancora lontano dai suoi cari che, però, deve servire a riaccendere i riflettori di chi chiede maggior impegno nella sua ricerca.

