Regina Elisabetta: ecco chi sarà l’erede al trono in caso di morte

Nel Regno Unito è stato lanciato l’allarme per le condizioni di salute della Regina Elisabetta: a diramare il comunicato lo staff di Buckingham Palace, che ha parlato di medici “preoccupati” per Sua Maestà. Intanto tutti i figli sono giunti al suo capezzale nel castello di Balmoral, in Scozia, e nel Paese sembra essere scattato l’operazione “London Bridge“, il protocollo che contiene le disposizioni da adottare in caso di morte della Regina, dal blackout dei social media all’esposizione della salma per dieci giorni. 96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono di Buckingham Palace, la Regina Elisabetta è la sovrana britannica più longeva di sempre e la più anziana del mondo. È stata incoronata all’età di 27 anni dopo la morte del padre Giorgio VI, subentrato al fratello Edoardo dopo che questo abdicò.

Ma cosa succederà dopo il decesso della Regina Elisabetta? Chi sarebbe l’erede al trono? Il primo in linea di successione è il principe Carlo, 73 anni, primogenito di Elisabetta II e del defunto marito Filippo. Ma in pole position per raccogliere l’eredità al trono c’è il secondo in linea di successione, il principe William, che di anni ne ha 39 e potrebbe raccogliere l’eredità della nonna qualora il padre decidesse di abdicare poiché già molto in là con gli anni. Quando all’inizio del 2020 si era parlato della possibilità che la sovrana britannica si dimettesse prima della fine naturale del suo Regno, il Duca di Cambridge aveva fatto visita più volte alla nonna insieme al padre Carlo, e secondo alcuni esperti i due lo stavano già preparando al futuro di regnante. Terzo in linea di successione è il primogenitori di William e Kate, George, di 8 anni.

Il protocollo vuole comunque che alle 11 del giorno successivo alla morte di Elisabetta II, Carlo venga proclamato Re: a quel punto William e Kate non saranno più il Duca e la Duchessa di Cambridge, ma prenderanno il titolo attuale del primogenito di Elisabetta, cioè quello di Principe e Principessa del Galles. Se Carlo accettasse il trono, diventerebbe il re più anziano nella storia del Commonwealth al momento dell’incoronazione. Se abdicasse, a diventare Re e Regina sarebbero appunto il Duca e la Duchessa di Cambridge. Quando Carlo aveva 67 anni, avevano iniziato a girare voci insistenti che sostenevano che il Duca di Cornovaglia fosse pronto a farsi da parte per fare largo ai giovani, considerando anche l’enorme popolarità e lustro che i due avevano dato alla Corona. Ma Buckingham Palace non è arrivato nessun annuncio in proposito.

Intanto anche la neo premier del Regno Unito ha diffuso un comunicato per esprimere solidarietà alla famiglia reale.”L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace” sulle condizioni di Elisabetta II, ha scritto su Twitter Truss. “I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”, ha aggiunto la prima ministra.