Le chiede di sposarlo sott’acqua, ma muore annegato: le foto su Facebook poco prima della tragedia

Una proposta di matrimonio senz’altro originale quella ideata da Steve Weber per la fidanzata Kenesha Antoine. Una proposta di matrimonio sott’acqua che si è trasformata in una vera e propria tragedia.

Voleva stupirla con un gesto originale, e così si è immerso sott’acqua nel mare cristallino della Tanzania per chiederle di sposarlo. Ma non è mai più riemerso ed è morto annegato.

La tragedia di questa coppia di innamorati è stata riportata dalla Cnn. I due erano in vacanza al Manta Resort, al largo dell’isola di Pemba, in Tanzania. Alloggiavano in una camera sommersa. Lui aveva raggiunto a nuoto la finestra della stanza con la proposta scritta su un foglio e l’anello, ma non è più riuscito a risalire in superficie.

La proposta di matrimonio sott’acqua è stata immortalata dalla donna. Su Facebook, infatti, Kenesha Antoine ha pubblicato le foto e il video del compagno Steve Weber immerso sott’acqua con un biglietto protetto in un sacchetto trasparente.

“Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma … Tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più!”, aveva scritto sul biglietto. “Per favore, sarai mia moglie? Sposami”.

Le immagini sono state scattate poco prima della tragedia. Il fidanzato non è riuscito a tornare in superficie ed è morto annegato. “Non sei mai risalito, quindi non hai mai ascoltato la mia risposta: Sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposo!!”, ha scritto la ragazza nel post Facebook.

Kenesha Antoine ha filmato il momento della proposta di matrimonio e lʼha postato sul social: “Il giorno più bello della nostra vita si è trasformato in tragedia, nella più crudele svolta del destino che si possa immaginare”.

“Non sei mai riemerso da quelle profondità, quindi non hai mai avuto modo di sentire la mia risposta: sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposerò”, ha aggiunto lei su Facebook.

