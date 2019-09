Il premier gay e la premier lesbica con i rispettivi compagni: la foto impensabile fino a pochi anni fa

Il premier del Lussemburgo insieme alla premier serba, in una classica foto di rito insieme ai rispettivi compagni. Nulla di strano, se non fosse che una foto del genere fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile. I due capi di governo sono omosessuali. Il lussemburghese Xavier Bettel era accompagnato dal marito Gauthier Destenay, mentre la prima ministra della Serbia Ana Brnabic era insieme alla sua compagna Milica Djurdjic.

Una foto del genere era impensabile fino a pochi anni fa, dal momento che pochissimi erano i politici apertamente omosessuali.

I tempi cambiano per fortuna, e ora una foto del genere, che ancora comunque fa notizia, è possibile, almeno in Europa.

Brnabic si è recata in Lussemburgo per una visita di Stato su invito di Bettel, per parlare di cooperazione economica tra i due paesi e della possibile entrata della Serbia in Ue.

A diffondere la foto è stato il giornalista britannico Benjamin Butterworth: “Questa foto dall’aspetto normale è una novità storica: il primo ministro lussemburghese e suo marito incontrano la prima ministra serba e la sua compagna. I progressi sembrano spesso troppo lenti. Ma sono reali, e vale la pena di festeggiare”.

Qui il suo tweet:

In Lussemburgo le nozze tra persone dello stesso sesso sono legali. Il premier Bettel ha sposato il marito Gauthier Destenay nel 2015.

Brnabic, prima ministra della Serbia dal 2017, ha rappresentato una novità importante per il paese, chiuso e fortemente conservatore. La prima ministra e la compagna hanno avuto un figlio a febbraio di quest’anno.

Come scrive il Corriere della Sera, ci sono stati solo cinque capi di governo apertamente gay o lesbiche nel mondo. Ricordiamo l’ex premier islandese Jóhanna Sigurðardóttir, l’ex premier belga Elio Di Rupo e quello irlandese Leo Varadkar.

