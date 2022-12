Non solo calcio e mazzette: ecco tutti i volti del Marocco che non conoscevate

Milioni di tifosi in tutto il mondo hanno assistito, appassionati, all’impresa calcistica del Marocco in Qatar. Una miscela di giocatori di grandi club e atleti fino a poco prima sconosciuti ai più ha trascinato la nazionale nordafricana al quarto posto, divenendo la prima squadra del continente (nonché la prima del mondo arabo) a raggiungere una semifinale dei Mondiali.

Mentre sulle pagine sportive i quotidiani incoronavano meritatamente l’impresa marocchina, altre notizie riguardanti lo stesso Paese nelle pagine politiche stridevano notevolmente con la meritata gioia degli appassionati di calcio. Ambienti diplomatici del Marocco, infatti, sono accusati di aver svolto pressioni per influenzare alcune decisioni del parlamento europeo nell’ambito dell’inchiesta in corso nota alla stampa col nome di Qatargate.

Colonizzati e colonizzatori

In attesa di assistere agli sviluppi del filone marocchino dell’inchiesta e comprendere se ci sia stato un ruolo di Rabat e quale sia stato, non passano inosservati i contrasti di un Paese che ha incantato i tifosi mondiali sul campo di calcio ma ha ancora le sue contraddizioni e i suoi problemi. Perché i Mondiali di calcio, tra le loro caratteristiche, hanno proprio quella di offrirci un panorama non solo calcistico, ma anche politico e sociale dei Paesi in gara.

Mettendo in fila il calcio, la storia e la politica del Marocco, vediamo una nazionale composta per 14 membri su 26 da ragazzi nati lontano dalla patria, principalmente seconde generazioni di quelle comunità di emigranti presenti e radicate in tutta Europa. Vediamo un Paese che storicamente è stato un crocevia di culture diverse dove oltre ai musulmani vivono e hanno vissuto nella storia importanti comunità di cristiani ed ebrei. Ma se vedere una nazionale africana in semifinale può sembrare una vendetta dei popoli decolonizzatori su secoli di colonialismo, non può passare inosservato ciò che accade nel Sahara Occidentale.

Questa propaggine del più vasto deserto africano affacciata sull’Atlantico rappresenta di fatto di una realtà dallo status giuridico irrisolto, ritenuto dall’ONU un “territorio non autonomo”, controllata in gran parte dal Marocco che la ritiene un suo territorio e per il resto governata dalla Repubblica Democratica Araba dei Saharawi, riconosciuta solo da alcuni Paesi. Tale stato venne autoproclamato nel 1976 dal Fronte Polisario, principale espressione di tale popolo, che ha la propria base nel campo profughi di Tindouf, in Algeria, Paese che sostiene la repubblica saharawi e, per questo, è in rapporti complicati con Rabat.

Da quando nel 1975 con la “marcia verde” il Marocco ha preso il controllo di questo territorio che fu colonia spagnola, subito è entrato in conflitto con i ribelli del Fronte Polisario con fasi più e meno intense, con Rabat che ha sempre incentivato la popolazione marocchina a trasferirsi nell’area sostituendo gradualmente gli autoctoni in fuga all’estero e ha, negli anni, costruito un muro fatto in primis di terrapieni di sabbia e protetto da campi minati per separare il proprio territorio da quello controllato dai ribelli lungo oltre 2.700 chilometri. Ed ecco un altro paradosso: il Paese arginato da un muro intorno alle exclavi spagnole Ceuta e a Melilla, realizza esso stesso un argine nel cuore del deserto.

Ma i paradossi non finiscono, soprattutto se pensiamo che i calciatori marocchini si sono fatti notare al Mondiale per aver tirato fuori in più occasioni la bandiera palestinese per festeggiare le proprie vittorie. Una posizione in favore dell’autodeterminazione dei popoli che suona strana dal Paese che verso la questione del popolo saharawi ha un atteggiamento decisamente. Ma la cosa è ancora più singolare se pensiamo che nel 2020 è arrivato anche il riconoscimento a sorpresa da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara Occidentale in cambio della normalizzazione dei rapporti tra Rabat e Israele, sulla scia degli Accordi di Abramo promossi da Donald Trump.

Calcio e riforme

Ma a rendere ancora più stridenti i due volti del Marocco ci sono le politiche riformatrici introdotte nel Paese da anni, che suonano ben diverse da quelle attuate verso la popolazione saharawi e che hanno probabilmente contribuito a tenere il Paese fuori dalle rivolte della cosiddetta Primavera araba e dei suoi strascichi successivi.

Il re Mohammed VI, che si è costruito una fama di riformatore, ha inaugurato nel 2018 l’Al Boraq, il primo treno africano ad alta velocità, al fianco del presidente francese Emmanuel Macron che si è recato in Marocco per l’occasione, a testimonianza di quel volto del Paese che vuole modernizzarsi e tiene ottimi rapporti con l’Occidente. Gli ottimi rapporti sono anche con l’Unione europea, con cui nel 2019 aveva anche siglato un accordo sullo sfruttamento ittico del Sahara Occidentale, facendo insorgere il Fronte Polisario, che ha fatto ricorso alla Corte di giustizia UE che già nel 2016 aveva detto che per un accordo simile c’era bisogno anche dell’ok dei saharawi. Nel 2021 la Corte ha confermato la sua precedente decisione, portando all’annullamento degli accordi.

Ma alle politiche del Marocco non è certo stato estraneo il calcio. Il Paese, infatti, si è candidato a più riprese a ospitare i Mondiali di calcio, senza tuttavia mai riuscirci, almeno per il momento. Ma soprattutto, nel 2007 il re Mohammed VI ha voluto investire oltre 12 milioni di euro nella realizzazione di una moderna accademia a Salé per promuovere il calcio nel Paese e che rappresenta un passaggio fondamentale per chi in un futuro prossimo vuole ospitare un grande evento come i Mondiali. Un fatto che quindi fa vedere con meno stupore il risultato ottenuto dal Marocco in Qatar e la presenza in squadra di talenti come Hakimi, Ziyech o Amrabat, che militano in alcuni dei più importanti club europei.

Oggi, i “Leoni dell’Atlante”, come viene chiamata la nazionale marocchina, possono dire di aver raggiunto un traguardo storico per il calcio non solo del proprio Paese, ma dell’intero continente africano e del mondo arabo. Ma questo risultato mostra solo uno dei due volti del Paese, in quel paradosso che i muri di Ceuta e Melilla da un lato e quello del Sahara Occidentale dall’altro raccontano bene.