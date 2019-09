La mamma più anziana del mondo ha 74 anni e ha partorito due gemelli

La mamma più anziana del mondo torna a casa con i suoi due gemelli

Tornano a casa dopo alcuni giorni di terapia intensiva durante i quali il mondo intero è rimasto con il fiato sospeso: la mamma più anziana del mondo e i suoi due gemelli finalmente lasciano l’ospedale.

Succede in India, ad Andhra, dove la donna, Erramatti Mangayamma, a 74 anni ha dato alla luce due due gemelli. La mamma più anziana del mondo dopo aver partorito i gemelli è stata ricoverata in terapia intensiva perché le sue condizioni di salute non erano affatto buone.

Secondo i media, come lei, anche il marito, Sitarama Raja Rao, di 82 anni, è stato ricoverato d’urgenza nello stesso ospedale di New Delhi, perché, ricevuta la notizia della nascita dei suoi due bambini, ha avuto un infarto.

In realtà solo oggi i medici dell’ospedale in cui sono ricoverati i due hanno smentito le cause per cui i due sarebbero ancora in ospedale. Lei, Erramatti Mangayamma, è stata trattenuta in ospedale, in terapia intensiva, per evitare che potesse avere delle infezioni dopo l’intervento. Lui, invece, aveva un problema ai polmoni e per questa motivazione è stato ricoverato.

I medici hanno confermato che anche i due gemellini stanno bene e si trovano in terapia intensiva neonatale solo per evitare un’esposizione non necessaria.

La coppia ha coronato il sogno di diventare genitori dopo ben 57 anni di matrimonio. Erramatti Mangayamma ha potuto portare avanti la gravidanza grazie alla fecondazione in vitro. A gennaio la donna è stata ricoverata in ospedale perché le sue condizioni di salute (e quelle dei due bimbi) fossero costantemente monitorate, fino a pochi giorni fa quando, attraverso un parto cesareo, i neonati sono venuti al mondo. Oggi lei, il marito e i loro due gemellini tornano a casa e sono pronti a iniziare la loro vita insieme.

Intanto, a chi si domanda come cresceranno quando i loro già anziani genitori non ci saranno più, la nipote della coppia assicura che la loro famiglia è composta da quasi venti persone: i bambino non saranno mai lasciati soli.

