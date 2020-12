Il premier Conte in partenza per la Libia per liberare i pescatori italiani

Libia, Conte in partenza per liberare pescatori italiani

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, il premier Giuseppe Conte – al termine di un lungo confronto con i Servizi – starebbe per partire alla volta della Libia insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per liberare i 18 pescatori italiani di Mazara del Vallo prigionieri da mesi. Sarebbe questa la ragione del rinvio dell’incontro con la delegazione di Italia viva in programma per questa mattina alle 9. Il faccia a faccia con Matteo Renzi è slittato alle 19.

