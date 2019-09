Liberia: almeno 26 bambini morti in un incendio in una scuola coranica

Almeno 26 bambini sono morti in un incendio avvenuto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre in una scuola coranica in Liberia.

A divulgare la notizia sono stati alcuni media locali. Secondo quanto riferito, la tragedia, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto a Paynesville, un sobborgo commerciale della capitale del paese africano Monrovia.

L’edificio è stato completamente distrutto dalle fiamme, mentre al momento le autorità scavano tra le macerie per recuperare i corpi dei piccoli, che saranno sepolti nelle prossime ore secondo l’usanza islamica.

Secondo quanto riferito dai residenti locali, gli studenti solitamente si riunivano nelle prime ore del mattino per pregare e recitare i versetti del Corano.

Il presidente della Liberia, l’ex calciatore del Milan George Weah, ha espresso il suo cordoglio su Twitter: “Prego per le famiglie dei piccoli morti la scorsa notte a Paynesville in seguito all’incendio nella loro scuola. Questo è un momento difficile per le famiglie e per tutta la Liberia. Le mie più sentite condoglianze – ha aggiunto Weah – alle famiglie in lutto e all’intera comunità islamica”.

Notizia in aggiornamento