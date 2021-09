La donna che sfida i talebani: “Mentre tutti scappano dall’Afghanistan, io ho scelto di rimanere per lottare”

Selay Ghaffar è la portavoce del Solidarity Party of Afghanistan (Hambastagi), unico partito laico afghano fondato nel 2004 con un programma che si concentra sui diritti delle donne, sulla secolarizzazione e sulla democrazia e si oppone alla missione Nato. “Mentre tutti scappano, ho scelto di rimanere per lottare”, ha raccontato Selay alla nostra inviata Benedetta Argentieri. Il suo racconto in edicola sul primo numero del settimanale di The Post Internazionale.

Quando in Afghanistan, abbiamo passato quasi un mese insieme, sono rimasta davvero colpita dalla quotidianità di Selay Ghaffar. Sveglie a orari improbabili, cambi di auto, a volte di vestiti, mai troppo a lungo nello stesso posto. Inoltre, non è mai da sola, con lei sempre qualcuno armato. Precauzioni da prendere quando si fa politica a Kabul e si usa la propria voce per denunciare i soprusi sul popolo afghano. Al contrario di quello che si può pensare, la situazione di Ghaffar, 38 anni, è peggiorata nell’arco degli ultimi anni e non solo nei pochi mesi da quando gli Stati Uniti e la coalizione delle forze Nato hanno confermato il ritiro al 31 agosto. “Già alla fine del 2018 c’è stato un serio deterioramento della sicurezza interna, è stato un crescendo fino ad arrivare a oggi. Con i talebani al potere è impossibile fare previsioni”, racconta al telefono.

Ci siamo conosciute a fine 2017, stavo girando I am the Revolution, film documentario sulla resistenza delle donne, di cui Selay era una delle protagoniste. Era la prima volta che permetteva a qualcuno di restare con lei per un lungo periodo: è sempre stato troppo rischioso. Ghaffar è la portavoce del Solidarity Party of Afghanistan (Hambastagi), il partito della Solidarietà afghano, fondato nel 2004 con un programma che si concentra sui diritti delle donne, sulla secolarizzazione e sulla democrazia e si oppone alla missione Nato. Hambastagi, unico partito laico in Afghanistan, è stato bandito dalla scena pubblica nel 2012 per aver accusato alcuni membri del governo di crimini di guerra.