Kenya, crollo di una scuola a Nairobi: morti almeno 7 bambini

Almeno sette bambini sono morti e dieci sono rimasti intrappolati sotto le macerie: è il terribile bilancio del crollo di una scuola avvenuto oggi, 23 settembre 2019, in Kenya, precisamente a Nairobi. A dare notizie dell’accaduto ai media sono state fonti ufficiali keniane.

Il crollo ha coinvolto diverse decine di piccoli. Come riferito dal portavoce del governo Cyrus Oguna altri 57 bambini sono stati trasportati in ospedale. Molti genitori si sono recati davanti alla ‘Precious Talent Top School’ nell’attesa angosciante di notizie dei loro figli, mentre i soccorritori iniziavano a scavare tra i detriti. Non è ancora chiaro perché l’edificio di legno e lamiere di metallo sia crollato. Il crollo è avvenuto in mattinata, intorno alle 7,30 ora locale.

Immagini del crollo e dei soccorsi ai bambini sono state diffuse via Twitter dall’account St John Ambulance‏.

Il direttore della scuola Moses Ndirangu ha puntato il dito contro i lavori in corso, poco distante dall’edificio, di una tubatura per il sistema fognario. A suo dire, gli scavi hanno indebolito le fondamenta della struttura.

