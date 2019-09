A causa del forte maltempo, nel sud dell’India, nell’Andra Pradesh, il 15 settembre si è rovesciato un battello e sono morte 12 persone. Altri 25 sono dispersi.

La tragedia è avvenuta a causa del maltempo lungo un fiume in piena nell’Andra Pradesh. Il ministro dell’Interno dello Stato, M. Sucharita, ha reso noto che sull’imbarcazione c’erano in tutto 61 persone: 11 membri dell’equipaggio a bordo e 50 i passeggeri, tutti di nazionalità indiana.

Fino ad ora sono state tratte in salvo 24 persone, ma altre 25 sono ancora disperse. Il battello era diretto verso la località turistica di Papikondalu.

#AndhraPradesh– A tourist boat(Royal Vasistha), with abt 62 people, capsized in East Godavari near Devipatnam Mandal. Acc to East Godavari SP- 16 people rescued, 3 dead. Rescue operations underway. Two NDRF teams reaching location for rescue. Visuals of boat before tragedy pic.twitter.com/e0ec6XtIav

— Rishika Sadam (@RishikaSadam) September 15, 2019