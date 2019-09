Idraulico aiuta gratis i bisognosi, e promette di badare a loro

Un idraulico sta “sturando” i cuori di tutto il Regno Unito dopo che si è sparsa la notizia che aiuta gratis i bisognosi.

James Anderson, 52 anni, dice di aver aiutato migliaia di persone bisognose dacché ha chiuso la propria impresa privata ed è ripartito come no-profit.

La sua generosità è saltata all’occhio dopo che un utente Twitter ha postato una foto della fattura di 0 euro che l’uomo ha lasciato a una 91enne con leucemia acuta.

Anderson, padre di cinque figli, ha detto: “Nessun costo per questa donna in nessun caso. Saremo disponibili 24 ore su 24 per aiutarla e farla sentire il più possibile a proprio agio”.

Parlando della reazione positiva che è nata sui social, Anderson ha spiegato: “Non ce lo aspettavamo. Ci ha sopraffatto”.

James ha detto di essere stato ispirato a lasciare il proprio lavoro e inaugurare il business no-profit dopo aver visto un anziano che veniva maltrattato da un altro idraulico.

Dal 2017, ha fornito aiuto gratis o a basso costo a tutti quelli bisognosi durante i freddi inverni britannici.

Anderson ha inoltre affermato che abbandonare il precedente lavoro gli ha fatto accumulare un debito di 9000 euro, ma che è tutto sotto controllo.

“Un sacco di persone vicine a me mi chiedono: perché ti stai indebitando? Perché lo stai facendo?”

“Ma per me, un debito è un debito… Preferisco essere in debito con qualcuno ma che un’altra persona sia viva e felice e al sicuro. È un’abitudine che è salda nel mio cuore e lì rimarrà”.

Potrebbero interessarti Uccide la moglie e i suoi 4 figli, poi nasconde i loro cadaveri in casa per diverse settimane Elezioni in Israele, i risultati: testa a testa tra Netanyahu e Gantz Si fa il bagno con lo smart phone in carica: le cade nell’acqua e muore fulminata

Dopo aver aiutato i residenti del Lancashire negli ultimi due anni, James spera di portare il proprio lavoro a giro per tutto il Paese.

“Non voglio che nessun anziano o disabile in questo Paese, a oggi, muoia o soffra a causa di una casa fredda o perché non ha abbastanza soldi per riparare la caldaia. Non dovrebbe succedere – non ci dovrebbe essere nessuno così. È tanto semplice”.

In questa casa di riposo, gli anziani soli salvano gli animali abbandonati