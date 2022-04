Quella che potrebbe sembrare una foto di un gruppo di clienti in posa con lo chef davanti a un noto ristorante di Tokyo racchiude in realtà alcune delle più influenti personalità russe, e non solo. Nell’immagine appaiono infatti il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov; Oleg Deripaska, il controverso oligarca vicino al presidente Vladimir Putin e Gennady Rovner, un ex direttore esecutivo e imprenditore del settore petrolifero.

Assieme ai tre russi si trovano Angelo Koo, direttore del China Development Foundation di Taiwan – un Paese con cui la Russia non intrattiene relazioni formali; Svetlana Polyakova, attrice, ristoratrice e impiegata presso il ministero degli Esteri russi e presunta amante di Lavrov; e infine una ragazza ventenne chiamata Ekaterina Lobanova, modella per adulti e lavoratrice erotica russa.

La foto risale al 20 marzo 2018 quando Lavrov si trovava in visita ufficiale in Giappone. Secondo il quotidiano online di affari internazionali New Lines, che ne ha dato notizia, non si tratterebbe della prima volta la modella per adulti o lavoratrice del sesso con cui Deripaska viaggiava, ma è la prima volta che viene ritratta a fianco dell’alto diplomatico russo, finito nel mirino delle sanzioni a febbraio per “l’aggressione illegale e non provocata dell’Ucraina”.

Lobanova è una nota modella erotica le cui immagini espliciti appaiono in numerosi siti per adulti. Le circostanze che hanno portato il gruppo a riunirsi a Tokyo non sono chiare, ma la fotografia conferma le speculazioni sulle attività extracurriculari di Lavrov e Polyakova, oltre alla propensione di Deripaska di viaggiare all’estero con alti funzionari russi in compagnia di giovani donne dell’industria del sesso.