Coronavirus, un laboratorio offre 4mila euro a chi vuole contagiarsi

Coronavirus: laboratorio Regno Unito, 4mila euro a chi vuole contagiarsi

Un laboratorio britannico offre circa 4mila euro a chi accetta di lasciarsi contagiare dal Coronavirus nel tentativo di trovare il vaccino. La notizia è stata riportata da The Times. Si tratterebbe del laboratorio Hvivo, con sede nella East London. La struttura è una delle 20 aziende e organizzazioni pubbliche del mondo che cercano di trovare un vaccino contro il Covid-19 nel quadro di un progetto valutato oltre 2 miliardi di dollari.

Ai test britannici, che saranno effettuati una volta ottenute le autorizzazioni regolamentari pertinenti, parteciperanno 24 volontari ai quali saranno iniettati i due ceppi più deboli di Covid-19 (0C43 e 229E) e che saranno isolati per due settimane nel laboratorio di Hvivo presso il Queen Mary BioEnterprises Innovation Center, dove gli esperti monitoreranno i loro sintomi, simili a quelli di un raffreddore, e somministreranno nuovi antivirali per testarne l’efficacia. Lo scopo è quello di sviluppare il prossimo inverno un vaccino per le persone anziane e vulnerabili.

Coronavirus, video-reportage di Selvaggia Lucarelli su TPI

