Coppia sorpresa a fare sesso nel bagno di una nota catena di fast food

Una coppia è stata sorpresa a fare sesso nel bagno di un noto fast food, incurante dei rumori e dell’imbarazzo provocato ai clienti, che si trovavano in sala.

Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì 16 settembre presso il ristorante Nando’s di Fountain Park, a Edimburgo. Nando’s è una nota catena di ristoranti, specializzata in piatti di pollo in stile peri-peri. Fondata in Sudafrica, vanta oltre 1000 punti vendita in 35 paesi.

Secondo quanto riferito da una testimone oculare, che ha raccontato la vicenda ad alcuni quotidiani inglesi, la coppia ha iniziato a scambiarsi diverse effusioni già nella sala principale del locale.

“Io e il mio amico Robyn eravamo seduti nel ristorante, quando questa coppia ha cominciato a baciarsi, appoggiandosi al muro del locale, appena fuori dai gabinetti” ha raccontato Sarah Watson. Poi, come se nulla fosse, i due sono entrati in bagno.

Poco dopo, dai bagni si sono iniziate ad avvertire gemiti e urla. “È stato piuttosto imbarazzante, anche se molti dei presenti hanno iniziato a ridere. Qualcuno ha sollecitato i dipendenti del ristorante a fare qualcosa”.

Così, uno degli inservienti ha bussato alla porta del bagno, interrompendo l’amplesso della coppia che, senza alcun imbarazzo, è uscita dalla toilette come se nulla fosse. Il manager del locale ha invitato la coppia ad allontanarsi immediatamente dal ristorante, mentre sul pavimento del bagno è stato ritrovato un preservativo usato.

