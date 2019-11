Colombia, Botero si dimette da ministro della Difesa

Il ministro della Difesa della Colombia, Guillermo Botero ha rassegnato le dimissioni mercoledì 6 novembre 2019 dopo la divulgazione di alcune informazioni su un’operazione militare in cui morirono otto minori.

L’episodio è avvenuto alla fine di agosto 2019 (secondo quanto riporta la BBC) e si è trattato di un bombardamento di una base della guerriglia dissidente delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), nella zona di San Vicente del Caguán (Caquetá), nel sud del paese.

Nella dichiarazione ufficiale, si diceva che i militari avevano bombardato un campo di guerriglia e gli unici morti erano il leader della guerriglia, Rogelio Bolívar Córdoba aka Gildardo Cucho e 13 dei suoi seguaci. Invece tra le vittime c’erano anche minori. La rivelazione è stata fatta in Parlamento dal deputato Roy Barreras, del Partito Sociale di Unità Nazionale. Barreras ha portato prove sul fatto che Botero avesse nascosto che nell’operazione in cui si diceva fossero morti 14 guerriglieri, fra le vittime c’erano otto ragazzi fra i 13 e i 17 anni.

Secondo quanto riporta elcolombiano.com, i minori erano stati reclutati forzatamente dai dissidenti.

Martedì sera, durante il dibattito sulla mozione di censura, Botero aveva invece affermato che i bombardamenti erano stati effettuati con tutto il “rigore” e in base al diritto internazionale umanitario (IHL).

Il ministero della difesa colombiano ha diffuso una dichiarazione ufficiale in cui si legge: “Oggi (ieri, ndr), in un incontro con il Presidente della Repubblica per analizzare l’attuale situazione politica, si è convenuto che la cosa più conveniente era presentare le dimissioni dalla carica di Ministro della Difesa Nazionale”. Il testo è stato pubblicato anche su Twitter sull’account ufficiale del ministero della Difesa.

Roy Barreras ha affermato che le dimissioni di Botero erano prevedibili “dopo le accuse che abbiamo fatto”.

Potrebbero interessarti Diga sul Nilo: Egitto, Etiopia e Sudan trovano l’accordo Siria, 130mila persone scomparse in 8 anni di guerra Colombia, si dimette il ministro della Difesa: è accusato di aver occultato l'uccisione di 7 minori

Dopo aver accettato le dimissioni di Botero, il presidente della Colombia Iván Duque Márquez ha reso noto di aver nominato come nuovo ministro della Difesa il generale Luis Fernando Navarro. “Il nostro impegno è quello di continuare a garantire la sicurezza dei colombiani e combattere qualsiasi attività criminale”, ha scritto il presidente Duque sul suo account Twitter.

I guerriglieri colombiani delle Farc hanno consegnato tutte le armi