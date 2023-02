A dieci ore dal gol vittoria, il calciatore Christian Atsu tra i dispersi del sisma in Turchia

Al settimo di dieci minuti di recupero concessi dall’arbitro aveva segnato un gol importantissimo che aveva consegnato alla sua squadra, l’Hatayspor di Antiochia, la vittoria contro il Kasimpasa: Christian Atsu, ex calciatore ghanese di Chelsea e Newcastle, è nella lista dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato Turchia e Siria.

“Una vittoria importantissima per la squadra. Sono felice di essere finito sul tabellino”, scriveva domenica sera sul suo profilo Instagram. Dopo neanche dodici ore il suo destino è appeso a un filo. Potrebbe essere rimasto intrappolato sotto le macerie, come il direttore sportivo del club Taner Savut e l’interprete Emre Aslan.

Christian Atsu scored a stoppage time goal for Hatayspor last night. He made the whole region happy. 😢

Today, he's under the rubble and the region has been devastated by the earthquake. 🇹🇷🇬🇭

Life is cruel. Our thoughts are with everyone effected. 💔 pic.twitter.com/4JMfaS5dcn

