Canale di Suez, la Ever Given quasi liberata: riapertura più vicina

Canale Suez, la Ever Given si muove: riapertura più vicina

Sembra essere più vicina la riapertura del Canale di Suez: la Ever Given, la gigantesca nave portacontainer che da martedì scorso blocca il canale di Suez ha cominciato a muoversi.

Lo rivelano Vesselfinder e Myshiptacking, i siti di osservazione del traffico marittimo, secondo cui la poppa della nave, che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate, si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo al lato del canale.

Da sabato, infatti, 14 rimorchiatori sono impegnati senza sosta per disincagliare la Ever Given e riuscire, così, a riaprire il traffico marittimo nel minor tempo possibile.

Sono oltre 300, infatti, le navi bloccate nel Canale di Suez a causa dell’incidente. Un problema non di poco conto anche dal punto di vista economico se si pensa che attraverso la rotta marittima più breve tra l’Europa e l’Asia, passano il 25 per cento delle navi cargo e il 10 per cento delle merci che attraversano i mari del mondo.

Alcune imbarcazioni hanno già fatto rotta per il Capo di Buona Speranza, scegliendo di circumnavigare l’Africa invece di attendere lo sblocco del passaggio.

