Bambino di 4 anni ucciso dal fratellino di 5 con una pistola

Un ragazzo di quattro anni è stato ucciso da un colpo di pistola, sparato dal fratellino di cinque anni. Il piccolo stava giocando con la pistola trovata in casa mentre la mamma dormiva.

L’episodio è avvenuto in Texas, dove la vittima, Truth Albright, è deceduta quasi un’ora dopo essere stata condotta in ospedale. I soccorsi sono arrivati troppo tardi e Truth non ce l’ha fatta.

Nell’incidente non ci sono stati altri feriti e non è ancora noto che tipo di pistola abbia ucciso il piccolo.

Un portavoce della polizia ha fatto sapere che i genitori di Truth non sono ancora stati denunciati, perché la situazione è complicata, da chiarire e perché si sarebbe trattato di un vero incidente.

La polizia è stata contattata alle 11.45 di domenica 15 settembre, e al suo arrivo ha trovato il bambino di 4 anni ferito. Secondo le cartelle cliniche Truth ha perso la vita un’ora dopo, intorno alle 12.30

I testimoni e i vicini di casa della famiglia hanno riferito che la casa è stata circondata dai cordoni della polizia subito dopo la sparatoria.

Il vicino Larry Davison ha dichiarato di non aver mai parlato con la famiglia, ma di aver visto spesso i due bambini giocare all’aperto.

Truth è uno dei tre bambini uccisi domenica nella sola contea di Tarrant, che conta una popolazione di 2 milioni di abitanti.

Neonato morto in una scarpata: la madre avrebbe finto un incidente