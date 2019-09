Tragedia in Brasile, uccisa una bambina di 8 anni: “Agatha è stata colpita dalla polizia alla schiena”

Gli agenti di Rio De Janeiro avrebbero sparato nella periferia di Complexo Alemão contro una moto e un proiettile di rimbalzo avrebbe colpito la bambina alla schiena. In migliaia in strada per protestare contro la violenza crescente nelle favelas