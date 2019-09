Attentato Afghanistan, autobomba contro manifestazione elettorale Ghani: 24 morti

Il bilancio dell’attentato avvenuto oggi, martedì 17 settembre, in Afghanistan è di almeno 24 morti e 31 feriti. Un autobomba è esplosa nella provincia settentrionale di Parwan colpendo la manifestazione elettorale del presidente Ashraf Ghani, rimasto illeso. L’attentato si è verificato in una delle strade principali di Char-e-Kar intorno alle 12 ora locale (le 9,30 in Italia). L’attentatore si trovava su una moto e si è fatto esplodere al primo check-point della manifestazione.

Il presidente, come ha riportato il portavoce della campagna del presidente, Hamed Aziz si trovava sul posto ma è rimasto illeso ed è stato subito trasferito in un luogo sicuro.

C’è stata poi un’altra esplosione nei pressi di piazza Massoud, a Kabul, vicino all’ambasciata americana, nei pressi di una base militare. Stando a quanto riferisce il portavoce del capo della polizia della capitale, Firdaus Faramarz, non ci sono state vittime o feriti.

Per il momento gli attacchi non sono stati rivendicati e le forze di polizia stanno indagando sull’accaduto.

