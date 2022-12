L’infinito conflitto in Ucraina. Il rischio atomico. Le tensioni nel Pacifico. E il Medio Oriente in fiamme. Ecco cosa potrebbe succedere nel 2023, secondo un ex comandante della Nato e un veterano dei Marine Usa

L’anno scorso abbiamo pubblicato un libro intitolato “2034: A Novel of the Next World War”, in cui una scaramuccia nel Mar Cinese Meridionale tra le marine di Stati Uniti e Cina si trasformava rapidamente in un conflitto nucleare.

Ultimamente, guardando al mondo di oggi in cui la Russia minaccia di usare l’atomica in Ucraina; la Cina svolge esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan; il regime iraniano è alle prese con proteste che non si fermano; e la Corea del Nord – per la prima volta in cinquant’anni – lancia un missile verso il Giappone, ci siamo chiesti se non sarebbe stato meglio intitolarlo “2024”.

L’esplosione avvenuta il 15 novembre in un villaggio polacco vicino al confine con l’Ucraina – che le autorità hanno concluso essere stata causata da un razzo della contraerea ucraina andato fuori rotta e non il risultato di un attacco missilistico russo, come inizialmente ipotizzato – ha rafforzato quest’impressione. La Polonia è parte della Nato e un attacco a un qualsiasi membro dell’Alleanza è considerata un’aggressione a tutti gli Stati aderenti, ai sensi dell’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico.

Esteri / E se scoppiasse la guerra nucleare? L'ex consigliere di Obama a TPI: "Ecco cosa farebbe Biden" Scienza / Benvenuti nell’apocalisse, il fisico Cotta-Ramusino spiega a TPI cosa accadrebbe in caso di catastrofe nucleare Cultura / Una guerra nucleare non distruggerebbe solo persone ed edifici, ma anche millenni di cultura (di D. De Masi) Esteri / Guerra in Ucraina, Putin: “La Russia è pronta a difendersi con ogni mezzo”. Cresce la minaccia nucleare

Non aiuta il fatto che gli Stati Uniti, che hanno trascorso la maggior parte degli ultimi vent’anni impegnati nelle guerre seguite all’11 settembre, stiano diventando sempre più isolazionisti, o almeno lo sono i loro cittadini. Gli americani sono sfiniti dalla guerra. Sono comprensibilmente disillusi dai passi falsi strategici commessi da esperti ed élite. Nutrono sospetti sull’altra metà del Paese che vota per un candidato diverso dal proprio. E si lasciano facilmente sedurre da ideologi di ogni risma.

Con “2034″ non abbiamo mai inteso fare previsioni, piuttosto doveva essere un’opera volta alla riflessione. Non avevamo intenzione di dire cosa sarebbe successo, ma piuttosto come sarebbe potuto accadere il peggio.

Vale la pena adesso impegnarsi in un simile esercizio speculativo. Questo genere di (distopico) lavoro di fantasia è svolto spesso nell’esercito degli Stati Uniti attraverso giochi di guerra che tracciano una serie di scenari, da seguire mossa dopo mossa. Uno di noi ha trascorso otto anni nel Corpo dei Marines, combattendo in Afghanistan e in Iraq. L’altro è un ammiraglio a quattro stelle in congedo. Abbiamo un’idea abbastanza chiara di come siano questi giochi di guerra.

Il rivale russo

Il successo della controffensiva ucraina iniziata a settembre ha costretto le forze russe a ritirarsi, mentre Kiev rivendicava i propri territori persi all’inizio della guerra nel nord-est e nel sud-est del Paese. L’iniziale strategia di Vladimir Putin – che prevedeva un ricatto economico all’Europa e un’operazione militare speciale su scala ridotta intesa a schermare i russi dai costi della guerra – ha vacillato. Le inaspettate prestazioni ucraine sul campo di battaglia, abbinate all’incompetenza russa, ha lasciato il Cremlino con una serie sempre più ristretta di opzioni.

In uno scenario del genere l’esercito russo, secondo la sua dottrina, dovrebbe impiegare una strategia di “escalation per ridurre l’escalation”. L’idea è semplice: passare drammaticamente dalle armi convenzionali a quelle nucleari con l’obiettivo di scioccare il nemico affinché chieda rapidamente la pace. È una filosofia di guerra che differisce in maniera fondamentale dalla nostra ed è progettata per una nazione, come la Russia, con una capacità atomica che supera di gran lunga quella delle sue forze convenzionali.

In modo sinistro, il 27 ottobre Putin si è lanciato in una serie di affermazioni infondate secondo cui l’Ucraina si preparava a usare una “bomba sporca”, un’arma convenzionale che, come le armi nucleari, irradia materiale radioattivo. Tali dichiarazioni erano parte di una campagna di disinformazione condotta dalla Russia, che a sua volta ha utilizzato tali armi.

Se la guerra in Ucraina dovesse trasformarsi in un conflitto nucleare, ci sono buone probabilità che una bomba sporca sia il primo gradino di questa scalata verso l’escalation. Le false accuse di Mosca contro Kiev, lungi dal rappresentare un appello a ridurre le ostilità, dovrebbero essere viste come un segno che la Russia intende aumentare la violenza, cercando di giustificare il proprio ricorso in futuro a un’arma nucleare. Se questo dovesse accadere, verrebbe infranto un tabù nucleare che esiste dalla fine della Seconda guerra mondiale.

L’incognita cinese

Le tensioni nello Stretto di Taiwan non erano così elevate da decenni. Con le pattuglie schierate per assicurare la libertà di navigazione, gli Stati Uniti e i loro alleati affermano la neutralità di questo tratto di mare, attraversato dalle nostre navi da guerra. I cinesi invece considerano i 190 chilometri tra l’isola e il continente come proprie acque territoriali e da anni si oppongono a questi pattugliamenti. Chi cerca la scintilla che possa innescare una guerra tra Cina e Usa su Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale (in cui ricade lo stretto), questo è il posto giusto da tenere d’occhio.

Come sarebbe un’invasione cinese di Taiwan? Di certo prevederebbe una componente navale. Ma non si limiterebbe semplicemente a rivedere gli sbarchi del D-Day della Seconda guerra mondiale. L’invasione dell’isola comporterebbe anche una significativa componente asimmetrica. Nelle principali città come Taipei si attiverebbero le cellule dormienti cinesi che, insieme ai commando di Pechino, cercherebbero di impossessarsi delle infrastrutture fondamentali. La velocità sarebbe essenziale, perché rinforzi significativi non arriverebbero dall’altro lato di un confine (come nel caso dell’Ucraina) ma dall’altra parte dello stretto. E, a differenza dei russi, da decenni l’esercito cinese è impegnato in una campagna di modernizzazione, quindi è meno probabile che non raggiunga gli obiettivi.

Bisogna tener presente che, mentre combattevamo in Iraq, Afghanistan e Siria, la Marina cinese è diventata la più grande del mondo. Una conseguente guerra navale avrebbe una portata che non si vede da 80 anni. Coinvolgerebbe i nostri alleati regionali, come il Giappone, la Corea del Sud e l’Australia. E il risultato non determinerebbe solo il futuro di Taiwan, ma dell’intero Oceano Pacifico.

Gli imprevedibili: Iran e Corea del Nord

È l’imprevedibilità di entrambe le nazioni a renderle attori così pericolosi in un mondo così infiammabile. Si dice spesso che la Russia sia diventata una stazione di rifornimento mascherata da Stato. Se è così, la Corea del Nord e l’Iran sono gli amici a cui piace fumare una sigaretta accanto alle pompe di benzina.

Nei due mesi successivi alla morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia, il regime iraniano è stato scosso dalle proteste più significative dell’ultimo decennio. Sebbene sia tutt’altro che finita, un regime con le spalle al muro è molto più suscettibile a commettere errori di calcolo.

All’inizio di quest’anno l’Iran, a lungo considerato uno Stato sponsor del terrorismo, si è impegnato in un complotto per assassinare alti funzionari statunitensi. L’odio per gli Usa si è da tempo dimostrato una forza galvanizzante in Iran. Il regime, spinto dalla disperazione, potrebbe far precipitare una crisi con gli Stati Uniti. Un modo semplice per raggiungere tale obiettivo sarebbe assassinare un funzionario statunitense. La nostra rappresaglia, se maldestramente gestita, potrebbe consentire al regime di riunire il popolo iraniano attorno alla bandiera del Paese assediato. Potrebbe anche portare gli iraniani ad accelerare il proprio programma militare nucleare, qualcosa che un Israele dotato di armi atomiche non tollererebbe.

Al contempo quest’anno la Corea del Nord, anch’essa prevedibile nella sua imprevedibilità, ha condotto sei test nucleari consecutivi. Uno di questi prevedeva il lancio di un missile verso il Giappone. Non è ancora chiaro se sia stata una mossa intenzionale (o se l’intenzionalità renda l’evento più o meno terrificante).

Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud hanno recentemente annunciato una risposta «eccezionale» se Pyongyang scegliesse di condurre un settimo test nucleare. È improbabile che si tratti di un’azione militare diretta, ma se un missile nordcoreano vagante colpisse la Corea del Sud o il Giappone, uccidendo un numero significativo dei loro cittadini, è difficile immaginare una risposta che non coinvolga i militari.

I cinesi tollererebbero un’azione militare contro il loro alleato nordcoreano? Nel 1950 la risposta fu no e gli Stati Uniti combatterono una guerra contro Cina e i Corea del Nord insieme ai nostri alleati sudcoreani. Pechino è ormai una potenza globale. Se dovesse schierarsi dalla parte dei nordcoreani contro i nostri alleati nel Pacifico, il conflitto si trasformerebbe probabilmente in una guerra mondiale.

L’America divisa

La singola principale minaccia alla sicurezza nazionale che gli Usa dovranno affrontare non è nessuna delle precedenti. Ha origine invece da una disfunzione interna.

Poco dopo aver completato “2034”, ci è stato chiesto di prevedere un sequel. Avevamo appena immaginato una guerra contro la Cina, ma quando ci è stato chiesto di ipotizzare la prossima grande minaccia che l’America avrebbe dovuto affrontare, la risposta sembrava ovvia. Viviamo in un’era di inimmaginabili polarizzazione politica e particolarismi. Alcuni odiano i concittadini che non votano come loro più dei nemici giurati dell’America.

Le recenti elezioni di metà mandato, che si sono svolte senza troppe proteste, sono motivo di sollievo. Ma innumerevoli americani sono tuttora inclini a considerare il presidente, non importa chi sia, come illegittimo, semplicemente perché proviene da un altro partito. Dovremmo tutti temere il giorno in cui la stragrande maggioranza degli americani non sarà d’accordo su chi sia il legittimo comandante in capo. Tutti gli ipotetici scenari a livello internazionale impallidiscono di fronte a quest’ultimo interno e, se non stiamo attenti, potremmo diventare il nostro scenario peggiore.

L’articolo è stato pubblicato originariamente su ©TheFreePress.com