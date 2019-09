15enne umiliata per il ciclo si suicida

Ragazza 15enne umiliata dalla sua insegnante per avere il ciclo si suicida quando torna a casa.

Succede in una scuola del Kenya, dove la studentessa ha macchiato di sangue la divisa dell’istituto per via del ciclo mestruale e della mancanza di assorbenti.

L’insegnante le avrebbe detto davanti a tutti che era “sporca” e chiesto di abbandonare l’aula di scuola.

Tornata a casa, la 15enne si è impiccata, probabilmente perché non era riuscita a reggere la vergogna.

I genitori hanno subito accusato e denunciato l’insegnante, mentre centinaia di studenti si sono riversati davanti alla scuola per protestare contro quanto successo.

“Non aveva assorbenti con sé ed è stata umiliata”, ha detto la madre a un quotidiano locale.

In Kenya, circa il 50 per cento delle ragazze ha difficoltà nell’accedere ai prodotti di gestione dell’igiene mestruale, come appunto gli assorbenti, motivo per cui molte adolescenti sono costrette a prostituirsi. Farebbero di tutto per ottenere un assorbente. Nel 2017 il governo del Paese ha approvato una legge per distribuire gli assorbenti gratuitamente nelle scuole. Ma nell’istituto frequentato dalla ragazza, evidentemente non ce n’erano a sufficienza.

