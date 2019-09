Spread oggi in tempo reale: 12 settembre 2019

Come va oggi lo spread? In questo articolo il dato del differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi a scadenza decennale, aggiornato in tempo reale, per la giornata di oggi, giovedì 12 settembre 2019.

Spread in tempo reale: la diretta LIVE

Di seguito il dato di oggi, giovedì 12 settembre 2019.

Ecco l’andamento in tempo reale del differenziale:

15.00 – 151

ore 14.55 – Lo spread tra Btp e Bund torna sotto i 140 punti base a 139, per la prima volta da maggio del 2018. Il rendimento del decennale italiano aggiorna i minimi storici a 0,75 per cento.

14.30 – 152.7

14.00 – 159.8

ore 13.35 – Spread in calo – Dopo le decisioni di politica monetaria della Bce, che ha annunciato un nuovo Quantitative easing e ha abbassato il tasso sui depositi, lo spread Btp-Bund scende a 145 punti base.

13.30 – 157.3

13.00 – 157.8

12.30 – 157.9

12.00 – 157.9

11.30 – 157.6

11.00 – 154.4

10.30 – 155.2

10.00 – 154.7

09.30 – 152.8

09.01 – 154.3

ore 08,30 – Apertura in calo – Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund che segna 152 punti contro i 153 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano resta sotto l’1 per cento allo 0,96 per cento.

Cosa è lo Spread: significato

Ma così è il differenziale Btp/Bund? Lo spread è un valore che indica la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi e nello specifico, la forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.

Oggi il differenziale viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese.

È dunque anche un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto. È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio, era a 173 punti. Dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, a novembre arrivò a quota 528.

Lo spread è un indicatore fondamentale per comprendere lo stato di salute dell’economia italiana. Se il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è troppo alto, infatti, salgono molto anche gli interessi sul debito pubblico che l’Italia deve pagare ai suoi creditori.

