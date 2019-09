Spread oggi in tempo reale l’andamento di Btp/Bund | 11 settembre 2019

L’andamento in tempo reale dello Spread oggi, mercoledì 11 settembre 2019, della differenza di valore tra i titoli di stato italiani e tedeschi Btp/Bund. Le contrattazioni iniziano alle ore 09,00 e terminano alle ore 17,30. Influenzano in negativo il dato le prime voci sulla manovra economica 2020, che farebbe salire il deficit/Pil.

Spread Italia oggi in tempo reale | Diretta LIVE

ore 14,20 – Spread fra Btp e Bund alle 14,20 a 156,00 punti (Var. Perc. -0,98 per cento)

ore 13,20 – Spread fra Btp e Bund alle 13,20 a 159,00 punti (Var. Perc. -0,45 per cento)

ore 12,20 – Spread fra Btp e Bund alle 12,20 a 157,00 punti (Var. Perc. -0,71 per cento)

ore 11,20 – Spread fra Btp e Bund alle 11,20 a 158,00 punti (Var. Perc. -0,02 per cento)

ore 10,00 – Spread fra Btp e Bund alle 10,00 a 159,00 punti (Var. Perc. -0,61 per cento)

ore 9,00 – Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund che segna 156,8 punti contro i 157 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari all’1,018 per cento.

La chiusura di ieri 9 settembre 2019

Ieri, 10 settembre, ha chiuso in rialzo lo spread Btp/Bund a 157 punti base. Il rendimento del decennale è tornato sopra l’1 per cento, all’1,017 per cento. Pesano sul dato le voci di una richiesta di aumento di flessibilità in vista della manovra.

Che vuol dire Spread

Ma cosa è esattamente lo spread? Letteralmente significa ampiezza. È un valore che indica la differenza di rendimento tra i titoli di Stato di due paesi. Quando se ne parla in Italia si fa comunemente riferimento alla forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund. E, in particolare, si fa riferimento per entrambi ai titoli a scadenza decennale.

Un esempio grafico tratto da Borsa Italiana:

Il differenziale tra Btp e Bund viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica dell’Italia in confronto a quella della Germania. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese. È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio, era a 173 punti. Dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, a novembre arrivò a quota 528 punti base.

