Il caso del lungo sciopero dei portuali di Felixstowe: fermo da 8 giorni il più grande scalo del Regno Unito

Mentre il Regno Unito è in lutto per la morte della regina, a 150 chilometri da Buckingham Palace, i portuali di Felixstowe raggiungono un momento cruciale della loro lotta per un aumento dei salari, dopo aver concluso uno sciopero durato 8 giorni.

A fine agosto gli impiegati del porto più importante del paese hanno rifiutato di andare al lavoro per esigere un aumento dei salari del 10%. Molti lavoratori inglesi, colpiti da una delle inflazioni più forti in Europa, vivono attualmente “hand to mouth”, sarebbe a dire che tutto quello che guadagnano viene subito speso in consumi di sopravvivenza. Ciononostante l’azienda proprietaria del porto ha mantenuto la sua offerta: solo un aumento del 7%. Le aziende di commercio marittimo continuano a deviare le rotte, evitando di passare da Felixstowe, nonostante la ripresa dell’attività. C’è il presentimento che ulteriori azioni dei lavoratori blocchino il porto da quando le contrattazioni con i sindacati si sono concluse senza un accordo. L’azienda ha dunque imposto la sua proposta e pagato l’aumento del 7%, che gli scioperanti rifiutano, in quanto molto inferiore all’inflazione. L’amministrazione avrebbe inoltra pagato un bonus di 400 sterline a coloro che non si sono uniti allo sciopero.

Il rappresentante sindacale Robert Morton ha detto che si stanno consultando i portuali per decidere sul da farsi. Sharon Graham, segretaria generale del sindacato Unite ha avvertito che ci saranno ulteriori scioperi se necessario. Ha dichiarato che il porto – riporta Star – avrebbe un “piccolo lasso di tempo” per riconsiderare la situazione, dopodiché sarà presa una decisione su un’ulteriore azione sindacale, che potrebbe essere “più ampia” in termini di scala e “aggravarsi”. Il rifiuto dell’azienda per Graham è un problema “di avidità dell’amministrazione”.