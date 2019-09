Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

Quello delle pensioni è uno tra i temi più caldi della manovra economica a cui il governo sta lavorando: stando alle ultime news, nella prossima Legge di Bilancio saranno confermate sia Quota 100 sia Opzione Donna. Di seguito ecco tutte le notizie e le novità di oggi, martedì 24 settembre 2019.

Opzione Donna, la Cgil: “Riconoscere un anno di contributi per ogni figlio”

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha una proposta di modifica di Opzione Donna: “Bisogna riconoscere un anno di contributi per ogni figlio”. La proposta è stata avanzata dal leader sindacale durante un dibattito faccia a faccia a Lecce con il premier Giuseppe Conte, nell’ambito delle Giornate del Lavoro della Cgil. Conte non ha commentato la proposta del sindacato e si è limitato a dire che il governo intende “riproporre Opzione Donna” nella Legge di Bilancio 2020.

Opzione Donna, un anno di contributi per ogni figlio: la proposta Cgil

Quota 100 anche nel 2020. Conte: “Ma è una misura temporanea”

Quota 100 sarà mantenuta in vigore anche nel 2020, ma “è una misura temporanea”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte durante le Giornate del Lavoro della Cgil, a Lecce. “Quota 100 sarà mantenuta, ma non è la panacea dei problemi del sistema pensionistico”, ha detto il premier. “È una misura temporanea, introdotta per sanare una ferita, un vulnus”.

Le parole del presidente del Consiglio sembrano avvalorare l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi secondo cui Quota 100 sarà mantenuta fino alla scadenza della sperimentazione triennale, ossia fino alla fine del 2021.

Lo scenario potrebbe cambiare se all’interno della maggioranza di governo il fronte dei contrari a Quota 100 dovesse intensificare il pressing. Come noto, la misura non piace al Pd e nei giorni scorsi anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato di provvedimento “folle”. Se gli avversari di Quota riuscissero a spuntarla, per il programma di pensionamento anticipato potrebbe esserci uno stop prima del 2021.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: