Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

Quali sono tutte le news e le ultime notizie e novità in tema di pensioni di oggi, sabato 21 settembre? TPI le ha raccolte in questo articolo. Di seguito le notizie in continuo aggiornamento e le informazioni utili per essere sempre aggiornati sul sistema previdenziale e su Quota 100, Opzione donna, Ape social e gli altri programmi di pensionamento anticipato.

Nelle scorse ore, Maurizio Landini, leader della Cgil, ha ribadito la necessità di rivedere la legge Fornero. “La revisione legge Fornero va fatta e non ci dicano la balla che con quota 100 è già fatto. E allora non dico che va fatto domani, ma questo nuovo governo deve affrontarlo”.

”Veniamo da anni in cui cambiamento è stato un peggioramento delle condizioni di vita delle persone. Noi abbiamo la stessa piattaforma, condivisa da Cgil Cisl e Uil, presentata anche al governo precedente e non è cambiata. Se questo è il governo del cambiamento, allora bisogna ridurre le tasse per i lavoratori e i pensionati”, afferma Landini.

“Cgil, Cisl e Uil non cambieranno la piattaforma presentata al precedente governo perché è cambiato il governo, ma è il governo che deve cambiare politica, è venuto il momento del cambiamento e della svolta, alle parole devono seguire i fatti”, ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Per mesi con il vecchio governo è stato come se non esistessimo. Da questo governo ci aspettiamo che dai buoni titoli si passi alla sostanza”, ha affermato.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie su bandi e nuove assunzioni nella Pa di oggi sabato 21 settembre 2019 Reddito di cittadinanza, sospensione temporanea: chi riguarda e come funziona Concorso Dsga 2019, i manuali migliori per prepararsi