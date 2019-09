Pensioni news e Quota 100: ultime notizie di oggi lunedì 16 settembre

Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo le news e le ultime novità in tema di pensioni di oggi, lunedì 16 settembre. Le notizie in tempo reale e le informazioni utili per essere sempre aggiornati sul sistema previdenziale e, in particolare, su Quota 100 e gli altri programmi di pensionamento anticipato.

Quota 100: nel 2019 numeri sotto le attese

Nel suo primo anno di applicazione Quota 100 ha registrato numeri ampiamente sotto le attese. Le domande presentate all’Inps nell’anno in corso sono state circa 175mila, a fronte di una previsione di 290mila. Di queste 175mila domande, solo 45mila sono arrivate da contribuenti donne. Inoltre, circa il 60 per cento delle domande è arrivato da contribuenti che hanno più di 62 anni, il ché dovrebbe significare che nei prossimi anni dovrebbe ridursi la platea dei potenziali beneficiari.

Il fatto che le domande di adesione siano state inferiori alle attese è una buona notizia per i conti pubblici. Secondo Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, questa differenza genererà nel 2019 un risparmio pari a 4 miliardi di euro. Uno studio della Cgil ritiene che alla fine del triennio di sperimentazione 2019-2021 il risparmio complessivo sarà di 9,6 miliardi di euro rispetto alle stime iniziali.

Quota 100, il Mef: “Costerà al massimo 20 miliardi”

Quota 100, nel primo anno risparmio di 4 miliardi di euro

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: