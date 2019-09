Pensioni news e Quota 100: ultime notizie di oggi domenica 15 settembre

Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

TPI raccoglie in questo articolo tutte le news e le ultime novità in tema di pensioni di oggi, domenica 15 settembre. Le notizie in tempo reale e le informazioni utili per essere sempre aggiornati sul sistema previdenziale e su Quota 100, Opzione donna, Ape social e gli altri programmi di pensionamento anticipato.

Pensioni news: quanto costa Quota 100

Quanto costa Quota 100? In questi ultimi giorni sono circolate diverse ipotesi. Tutte, più o meno, oscillano, intorno ai 20 miliardi di euro nell’arco del triennio 2019-2021.

Secondo il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, il programma di pensionamento anticipato costerà 3,8 miliardi di euro nel 2019, 8 nel 2020 e altri 8 nel 2021. Stima analoga è stata fornita dal Ministero dell’Economia, che ha parlato espressamente di un ammontare complessivo non superiore ai 20 miliardi di euro. Leggermente più alta la previsione della Cgil, che ha calcolato in 23 miliardi di euro il costo complessivo di Quota 100.

Pensioni news: Quota 100 farà risparmiare 4 miliardi

Per Quota 100 si prevede un impatto sui conti pubblici più leggero rispetto a quanto era stato preventivato dal Governo M5S-Lega. Questo perché le adesioni al programma di pensionamento anticipato sono state assai di meno rispetto alle previsioni.

Come sottolineato anche nei giorni scorsi da Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, le domande presentate nel 2019 sono state circa 170mila, a fronte di una previsione di 290mila. Secondo Tridico, questa differenza genererà un risparmio per l’anno in corso pari a 4 miliardi di euro.

Uno studio della Cgil ritiene che alla fine del triennio di sperimentazione 2019-2021 il risparmio complessivo sarà di 9,6 miliardi di euro rispetto alle stime iniziali.

