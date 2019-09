Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

Quali sono tutte le news e le ultime notizie e novità in tema di pensioni di oggi, lunedì 23 settembre? TPI le ha raccolte in questo articolo. Di seguito le notizie in continuo aggiornamento e e le informazioni utili per essere sempre aggiornati sul sistema previdenziale e su Quota 100, Opzione donna, Ape social e gli altri programmi di pensionamento anticipato.

Landini (Cgil) al premier Conte: “Opzione Donna è penalizzante”

Il premier Giuseppe Conte ha partecipato a Lecce alle Giornate del lavoro della Cgil. È stato protagonista di un confronto sul palco con il leader del sindacato Maurizioo Landini. Il premier ha indicato l’intenzione di riproporre Opzione donna, la possibilità di uscita anticipata optando per il sistema di calcolo contributivo della pensione. Ma per il sindacato bisogna fare di più. “Condividiamo che c’è un problema per le donne. Opzione donna c’è ma è abbastanza penalizzante”, ha detto Landini. “Bisogna riconoscere un anno di contributi per ogni figlio – ha aggiunto, rilanciando la proposta del sindacato – e una pensione di garanzia per i giovani”.

Si è parlato anche di Quota 100, ovvero la possibilità di uscire con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. “Quota 100 non ha risolto il problema della revisione della legge Fornero, che rimane aperto e va discusso”, ha commentato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Quota 100 è una misura temporanea, introdotta per sanare una ferita, un vulnus. Sarà mantenuta, ma non è la panacea dei problemi del sistema pensionistico”, garantisce il premier.

Quota 100 è una misura sessista?

Su circa 176mila domande accolte, 130mila sono arrivate da uomini e solo 40mila da donne. Quota 100 è una misura sessista? Il dubbio potrebbe venire, scorrendo i dati sulle adesioni al programma di pensionamento anticipato nel 2019. Vero è che le donne hanno a disposizione anche il programma Opzione Donna e che nel panorama dei lavoratori in età pensionabile sono ancora in netta minoranza rispetto agli uomini, ma il dato non è sfuggito ai tecnici dell’Inps né a quelli del governo.

Nella prossima Legge di Bilancio Quota 100 dovrebbe essere confermata, ma potrebbe subire un restyling per sistemare alcuni aspetti (ne abbiamo parlato qui). Oltre alla differenza di genere tra i beneficiari, un altro punto imprevisto del programma di pensionamento anticipato è quello che riguarda l’età degli aderenti. Due terzi di coloro ai quali è stata accolta la domanda, infatti, hanno più di 63 anni, il ché significa che tra i 62enni la misura è poco sfruttata.

Pensioni news, Quota 100 sarà nella manovra 2020

A meno di colpi di scena, Quota 100 sarà in vigore anche nel 2020. Il Governo Conte bis è deciso a confermare il programma di pensionamento anticipato che consente di uscire dal mercato del lavoro a chi ha almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Lo hanno spiegato sia la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Anche il premier Giuseppe Conte ieri ha rimarcato che la misura resta.

Come noto, le due principali forze che reggono la maggioranza, Pd e M5S, hanno posizioni opposte su Quota 100. Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, però, dem e Cinque Stelle si sarebbero accordati per mantenere il programma fino alla scadenza del triennio sperimentale, ossia fino alle fine del 2021, per poi lasciarlo decadere. Maggiori delucidazioni in merito arriveranno il 27 settembre, quando il Governo sarà chiamato a pubblicare la Nota di aggiornamento al Def.

Lo scenario potrebbe cambiare se dovesse aumentare il pressing di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, che anche nei giorni scorsi non ha fatto mistero di essere grande nemico di Quota 100: “È una follia, è un’assurdità e un sistema che ci costerà decine di miliardi”, ha dichiarato Renzi martedì sera a Porta a Porta.

