Reddito di cittadinanza ultime notizie: tutte le news di oggi mercoledì 18 settembre 2019

Quali sono le ultime notizie sul reddito di cittadinanza? Quando sono i pagamenti? Qualche cambiamento in vista? Su TPI una raccolta di ultime news sul reddito di cittadinanza. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico torna a sostenere: “Reddito di Cittadinanza e Quota 100 a mio parere possono e devono essere mantenuti”. Di seguito tutte le ultimissime notizie di oggi, mercoledì 18 settembre 2019:

Reddito di cittadinanza, Tridico (Inps): “È sostenibile, può essere mantenuto”

Reddito di Cittadinanza e Quota 100 “a mio parere possono e devono essere mantenuti, nel triennio sicuramente, anche ‘Quota 100’ nel triennio può essere mantenuto, perché è assolutamente sostenibile e c’è un risparmio di spesa rispetto al previsto”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a margine di un incontro nella Fiera del Levante di Bari.

Tridico ha confermato il “risparmio di 1 miliardo di euro nel 2019 per il Reddito” e “anche Quota 100 – ha spiegato – procura un risparmio importante, sul miliardo e mezzo per il 2019 e una cifra anche più importante si conferma per il prossimo anno. Sono questi i dati che abbiamo dato ieri alla Ragioneria dello Stato che certifica i risparmi che erano già contenuti nel decreto ‘salva conti’ che era stato emanato prima di agosto”.

Sul Reddito agli stranieri che ancora non è stato erogato perché manca il decreto attuativo di competenza dei Ministeri del Lavoro e degli Esteri, Tridico ha riferito che “il decreto ministeriale è in corso di formazione e a breve sarà pronto”.

Rdc, l’incontro tra governo e sindacati

Riparte il confronto tra il nuovo Governo Pd-M5s e i sindacati in vista della messa a punto della manovra di bilancio. Il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, ha ricordato che tra le priorità del Governo c’è il blocco dell’aumento dell’Iva e l’avvio del taglio del cuneo fiscale “a totale vantaggio dei lavoratori”. Ma i sindacati chiederanno chiarezza sulle modalità di questo taglio e sul mantenimento dell’intervento strutturale degli 80 euro per i redditi più bassi.

Uno spazio di manovra potrebbe trovarsi nei risparmi attesi per Quota 100 e per il Reddito di cittadinanza: già quest’anno potrebbero rendersi disponibili circa due miliardi dei 5,6 stanziati per il reddito mentre per le pensioni anticipate le richieste saranno molto inferiori alle attese (circa un miliardo e mezzo quest’anno i risparmi secondo il presidente Inps, Pasquale Tridico).

Lo stesso trend è atteso per l’anno prossimo con un possibile risparmio sulla previdenza di quattro miliardi.

Renzi sul reddito di cittadinanza: “Spero funzioni”

“Quota 100 è una follia, è un’assurdità e un sistema che ci costerà decine di miliardi. È uno schiaffo ai giovani”, lo ha detto Matteo Renzi, nella registrazione della puntata di ‘Porta a Porta’ in cui ha annunciato la nascita del suo nuovo partito, Italia viva.

Sul reddito di cittadinanza ha aggiunto: “Sono contrario ma l’unica speranza è che funzioni. È un messaggio che personalmente aborro, è stato inserito nel programma, speriamo che chi lo prenda vada poi a lavorare”.

Reddito di cittadinanza: quando arriva il pagamento di settembre

Attesa per il pagamento del reddito di cittadinanza di settembre 2019. Valgono le regole di sempre: per chi è al suo primo mese di Rdc, la disposizione di pagamento da parte dell’Inps avviene il giorno 15 del mese e l’accredito arriva generalmente 3/4 giorni dopo. Per coloro che nei mesi scorsi hanno già ricevuto uno o più pagamenti del reddito di cittadinanza, la ricarica viene disposta generalmente verso la fine del mese.

Qui il calendario completo

Reddito di cittadinanza, tutti i numeri dell’Osservatorio Inps

Sono 960.007 le domande di reddito di cittadinanza accolte fino al 4 settembre 2019 a fronte di 1.460.463 richieste arrivate all’Inps. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio Inps per il periodo luglio-settembre. Dal report si evince anche che 90.812 domande sono ancora in lavorazione mentre 409.644 sono state respinte.

Tra i beneficiari del Reddito di cittadinanza ce ne sono 208.974 (il 21 per cento del totale), circa uno su cinque, che ricevono importi inferiori o pari a 200 euro al mese. Allo stesso tempo, però, ce ne sono 38.372 (il 4 per cento) che ricevono oltre mille euro al mese. È quanto emerge sempre dai dati diffusi dall’Osservatorio dell’Inps sul Reddito. Il 46,8 per cento riceve tra i 400 e gli 800 euro. Ci sono 169.950 persone con importi tra i 200 e i 400 euro mentre 281.372 hanno importi tra i 400 e i 600 euro (il 29,3 per cento). Ricevono tra i 600 e gli 800 euro oltre 168.000 beneficiari del sussidio.

Le regioni in cui ci sono più beneficiari del reddito di cittadinanza sono la Campania, con 181.874 persone che percepiscono il sussidio ogni mese (18,9 per cento), e la Sicilia, con 165.273 beneficiari (17,2 per cento). Segue, anche se con un ampio margine di distacco, la Lombardia con l’8,4 per cento.

Qui i dati completi pubblicati dall’Inps

Reddito di cittadinanza, la ministra Catalfo: “Importante per la tenuta sociale”

“Il reddito di cittadinanza è un importante elemento di tenuta sociale. Nelle periferie delle grandi città, dove è più forte il disagio, l’assenza di un sostegno al reddito mentre si cerca una nuova occupazione espone le persone a grandi rischi di esclusione sociale”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

“Perciò – ha proseguito la “madre” del sussidio – è stato fondamentale attivare un’azione che arginasse questi fenomeni”. “Infatti oggi per un milione di famiglie italiane, oltre 3 milioni di persone, c’è la certezza di avere uno Stato che ha creato un percorso di reinserimento sociale, in piena attuazione del dettato costituzionale”, ha concluso Catalfo.

Rdc, Gualtieri: “Non sarà cancellato”

Il neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha detto: “Il reddito di cittadinanza sarà confermato e Quota 100 non sarà cancellata”. I dubbi sui piani del nuovo governo Pd-M5s per il sussidio targato Movimento 5 stelle sono noti adesso ma non è detto che non arrivino delle revisioni.

“Una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali può aiutare a migliorarlo”, ha precisato Gualtieri. Tra le ipotesi di modifica, quella dei requisiti Isee per reddito di cittadinanza richiesti dall’Inps e un inasprimento delle sanzioni (qui l’articolo completo).

Potrebbero interessarti Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie su bandi e nuove assunzioni nella Pa di oggi mercoledì 18 settembre 2019 Risultati test Medicina: qual è il punteggio minimo per entrare? Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie su bandi e nuove assunzioni nella Pa di oggi martedì 17 settembre 2019

Cosa fare con i risparmi del reddito di cittadinanza

Secondo le ultime notizie, un numero di cittadini inferiori alle aspettative ha fatto richiesta per il reddito di cittadinanza e per Quota 100. Per questo, lo Stato, contro ogni previsione, ha risparmiato parte delle risorse che erano state messe a disposizione per finanziare le due misure. Adesso, i partiti del nuovo governo, Pd e M5s, stanno cercando di accaparrarsi il “tesoretto” per finanziare altri progetti.

Il Pd, per esempio, ha messo sul tavolo degli alleati di governo la proposta dell’assegno unico. Problema principale da risolvere con la Legge di Bilancio sarà, però, disinnescare l’aumento automatico dell’Iva. E servono 23 milioni di euro. Per questo, una parte delle risorse necessarie a evitare questo aumento arriverà probabilmente dai risparmi di spesa proprio per Quota 100 e di rdc.

QUI altre notizie sul reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza, tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU ECONOMIA