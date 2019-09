Reddito di cittadinanza ultime notizie: tutte le news di oggi lunedì 16 settembre 2019

Su TPI una raccolta di ultime news sul reddito di cittadinanza. Attesi i dati dell’ultimo rapporto trimestrale dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza dell’Inps. Di seguito tutte le ultimissime notizie di oggi, lunedì 16 settembre 2019.

Inps, Osservatorio sul reddito di cittadinanza

È attesa per oggi, 16 settembre 2019, la pubblicazione del rapporto trimestrale dell’Osservatorio dell’Inps sul reddito di cittadinanza. I dati sono rilevanti per il nuovo governo perché i tecnici stanno studiando eventuali migliorie da apportare al sussidio con la manovra economica 2020 di ottobre.

Reddito di cittadinanza, la ministra Catalfo: “Importante per la tenuta sociale”

“Il reddito di cittadinanza è un importante elemento di tenuta sociale. Nelle periferie delle grandi città, dove è più forte il disagio, l’assenza di un sostegno al reddito mentre si cerca una nuova occupazione espone le persone a grandi rischi di esclusione sociale”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

“Perciò – ha proseguito la “madre” del sussidio – è stato fondamentale attivare un’azione che arginasse questi fenomeni”. “Infatti oggi per un milione di famiglie italiane, oltre 3 milioni di persone, c’è la certezza di avere uno Stato che ha creato un percorso di reinserimento sociale, in piena attuazione del dettato costituzionale”, ha concluso Catalfo.

Rdc, Gualtieri: “Non sarà cancellato”

Il neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha detto: “Il reddito di cittadinanza sarà confermato e Quota 100 non sarà cancellata”. I dubbi sui piani del nuovo governo Pd-M5s per il sussidio targato Movimento 5 stelle sono noti adesso ma non è detto che non arrivino delle revisioni.

“Una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali può aiutare a migliorarlo”, ha precisato Gualtieri. Tra le ipotesi di modifica, quella dei requisiti Isee per reddito di cittadinanza richiesti dall’Inps e un inasprimento delle sanzioni (qui l’articolo completo).

Cosa fare con i risparmi

Secondo le ultime notizie, un numero di cittadini inferiori alle aspettative ha fatto richiesta per il reddito di cittadinanza e per Quota 100. Per questo, lo Stato, contro ogni previsione, ha risparmiato parte delle risorse che erano state messe a disposizione per finanziare le due misure. Adesso, i partiti del nuovo governo, Pd e M5s, stanno cercando di accaparrarsi il “tesoretto” per finanziare altri progetti.

Il Pd, per esempio, ha messo sul tavolo degli alleati di governo la proposta dell’assegno unico. Problema principale da risolvere con la Legge di Bilancio sarà, però, disinnescare l’aumento automatico dell’Iva. E servono 23 milioni di euro. Per questo, una parte delle risorse necessarie a evitare questo aumento arriverà probabilmente dai risparmi di spesa proprio per Quota 100 e di rdc.

