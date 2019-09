Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi giovedì 12 settembre 2019

Le ultimissime news di oggi, giovedì 12 settembre 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100.

Di seguito tutte le ultime notizie:

Ricorso di quattro associazioni: “Sbloccate il reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri”

È stato depositato presso il tribunale di Milano un ricorso che mira a sbloccare il reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri. A presentarlo sono state quattro associazioni: Asgi, Avvocati per Niente, Fondazione Guido Piccini e Naga.

Le associazioni sottolineano come, dopo la partenza del reddito di cittadinanza lo scorso aprile, l’Inps “ha bloccato l’esame di tutte le domande dei cittadini stranieri. Una situazione assurda e ingiustificata contro la quale le nostre associazioni hanno proposto ricorso al tribunale di Milano”.

Si tratta del cosiddetto “emendamento Lodi”, a causa del quale i cittadini extracomunitari devono produrre non solo l’attestazione Isee, ma “anche certificazione – spesso impossibile da reperire – ‘rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana’ attestante la situazione reddituale e patrimoniale all’estero nonché la composizione del nucleo familiare”.

Una richiesta, secondo le associazioni, illegittima e spesso impossibile da soddisfare.

“Quota 100 e reddito di cittadinanza devono rimanere”

“Quota 100 e reddito di cittadinanza devono rimanere perché “non si può sempre ripartire da zero” ma vanno “aggiustate”. Questo il pensiero del segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, secondo cui le due misure devono essere mantenute “ma capendo che bisogna fare di più”. Barbagallo ha definito Quota 100 “una finestra per andare in pensione”, e il Rdc “un aiuto ai poveri” e “un ampliamento del Rei”. Però, ha concluso, “non serve ad avere più lavoro”.

Reddito di cittadinanza, i piani del nuovo governo

Nuovi requisiti Isee e sanzioni più severe per i “furbetti”: sono le due direzioni su cui il nuovo governo sta lavorando per revisionare il sussidio targato M5s (qui l’articolo completo).

Conte: “Il Rdc resta, va implementato”

“Il reddito di cittadinanza rimarrà assolutamente in piedi, anzi lo dobbiamo implementare e monitorare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso per chiedere la fiducia alla Camera. Il sussidio, ha spiegato Conte, “non deve avere finalità assistenziale ma deve servire a recuperare al circuito lavorativo persone esiliate, emarginate”. “Non intendiamo affatto smantellare le misure di protezione sociale e welfare, ma anzi nei 29 punti del programma le misure di welfare a favore dei redditi più svantaggiati e dei disabili sono al centro della nostra azione. State tranquilli”, ha aggiunto Conte (qui l’articolo completo).

Rdc, accolte 1 milione di domande. Tridico: “Funziona”

“Il reddito di cittadinanza sta funzionando. Abbiamo circa 1,5 milioni di domande ricevute, ne abbiamo accettate quasi un milione nel giro di pochi mesi con tre milioni di individui raggiunti”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, oggi, lunedì 9 settembre, a margine di un incontro ad Ancona sul tema alla direzione regionale Inps Marche (qui l’articolo completo).

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Da sempre su TPI abbiamo affrontato in maniera dettagliata il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

