Reddito di cittadinanza news di oggi 23 settembre 2019

Una raccolta su TPI di ultime notizie sul reddito di cittadinanza. Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, lunedì 23 settembre 2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Conte: “C’è da lavorare sul reddito di cittadinanza”

“Sul reddito di cittadinanza dobbiamo continuare a lavorare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle giornate del lavoro a Lecce. “Sul piano attuativo ha aggiunto il premier – la forza di quello strumento è recuperare persone emarginate dal mercato del lavoro, se non riusciamo a fare questo rischiamo di avere una misura meramente assistenziale che lascia il tempo che trova”.

Qualche giorno fa, prima di chiedere all’Inps una modifica al sussidio, Conte aveva promesso che l”attenzione sul reddito di cittadinanza sarebbe rimasta alta”. L’ipotesi di modifica del governo Conte riguarda la possibilità di sospendere l’erogazione del reddito di cittadinanza a quel nucleo familiare in cui il beneficiario firmi un contratto di lavoro a tempo determinato, anche se di breve durata.

“Un miglioramento ci è stato chiesto sul Reddito. Si tratta della possibilità di interromperlo per il lavoratore che ha un rapporto di lavoro temporaneo, al massimo di tre mesi”, ha ammesso il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in vista della fase due.

Una interruzione che sarebbe però soltanto momentanea per i beneficiari del sussidio. “Poi riprenderebbe il reddito. Sarebbe un incentivo a far accettare un lavoro anche se breve”, ha spiegato Tridico.

Reddito di cittadinanza: quando arriva il pagamento di settembre

Inizia la settimana in cui ai beneficiari dovrebbe arrivare il pagamento del reddito di cittadinanza di settembre 2019. Chi a settembre riceverà per la prima volta il sussidio dovrebbe avere già ricevuto il bonifico da parte dell’Inps. Coloro ai quali la domanda è stata accolta prima di agosto, riceveranno la ricarica della card, come di consueto, anche se non c’è un calendario fisso, negli ultimi giorni del mese. Di solito entro il 27 del mese e quindi entro il 27 di settembre.

Qui il calendario completo dei pagamenti

Il reddito di cittadinanza aumenta nelle zone dove c’è più lavoro nero

Secondo una ricerca di Demoskopika, “esiste una correlazione” tra la richiesta del reddito di cittadinanza e il lavoro irregolare. Nelle regioni in cui c’è il numero più alto di beneficiari c’è anche il tasso maggiore di lavoro irregolare.

Oltre il 52 per cento delle famiglie italiane in una condizione di povertà ne ha potuto beneficiare, ma se al Sud hanno ricevuto il beneficio in sette famiglie su dieci in povertà assoluta, nel Trentino la percentuale dei poveri assoluti raggiunti è solo del 12,2 per cento.

Rdc, incontro dei sindacati con la ministra Catalfo

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo incontrerà Cgil, Cisl e Uil per avviare “un proficuo confronto” e “dare la necessaria centralità al patto per il lavoro”, anche in vista della prossima Legge di Bilancio. Secondo i sindacati, c’è la necessità di “ragionare sugli interventi di rafforzamento delle politiche attive del lavoro e sulla correzione di alcune incongruenze riscontrate nel percorso di inserimento lavorativo collegato al Reddito di cittadinanza”.

Lavoro, com’è andato il vertice Governo-sindacati

C’è stato il primo incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi per la Legge di Bilancio 2020. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando delle misure già in campo, ha confermato che Quota 100 e Reddito di cittadinanza non saranno modificate o cancellate con la prossima manovra di ottobre.

“Su questi temi vorremmo una discussione non ideologica per analizzare quanto è avvenuto, e cioè se questi strumenti sono serviti effettivamente a combattere la povertà”, ha spiegato il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Ma i sindacati hanno apprezzato l’apertura al dialogo dimostrato dal nuovo esecutivo.

Anche la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, conferma: “Ci è stato ribadito, come sapevamo dalle ultime notizie, che viene confermato il reddito di cittadinanza, facendo però finalmente partire la seconda gamba, ovvero le politiche attive del lavoro”. “Abbiamo visto un cambiamento di passo di questo governo. Verificheremo quello che riusciremo a portare a casa”, ha detto il numero uno della Uil, Carmelo Barbagallo.

Com’è andato il vertice tra Governo e sindacati

Reddito di cittadinanza news, Tridico (Inps): “È sostenibile”

“Possono e devono essere mantenuti, nel triennio sicuramente”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parlando di Reddito di cittadinanza e Quota 100. “C’è anche un risparmio di spesa rispetto al previsto”, ha affermato.

Tridico ha confermato il “risparmio di 1 miliardo di euro nel 2019 per il Reddito” e “anche Quota 100 – ha spiegato – procura un risparmio importante, sul miliardo e mezzo per il 2019 e una cifra anche più importante si conferma per il prossimo anno. Sono questi i dati che abbiamo dato ieri alla Ragioneria dello Stato che certifica i risparmi che erano già contenuti nel decreto ‘salva conti’ che era stato emanato prima di agosto”.

Cosa fare con i risparmi del reddito di cittadinanza

Secondo le ultime notizie, un numero di cittadini inferiori alle aspettative ha fatto richiesta per il reddito di cittadinanza e per Quota 100. Per questo, lo Stato, contro ogni previsione, ha risparmiato parte delle risorse che erano state messe a disposizione per finanziare le due misure. Adesso, i partiti del nuovo governo, Pd e M5s, stanno cercando di accaparrarsi il “tesoretto” per finanziare altri progetti.

Potrebbero interessarti Concorsi pubblici news: oggi lunedì 23 settembre 2019 scadono i concorsi al Mibac e al Ministero dell’Ambiente Concorso Mibac 2019: domani scade il termine per iscriversi, in palio mille posti Domani scade il concorso al Ministero dell’Ambiente 2019 per 251 posti di lavoro

QUI altre notizie sul reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza, tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU ECONOMIA