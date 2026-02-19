Icona app
Home » Economia » Lavoro
Lavoro

Maxi stipendio, bonus da 6mila euro e smart working: opportunità da non perdere

Immagine di copertina
Il nuovo annuncio di lavoro conquista tutto (credit AGF) tpi.it
di

Michael Page, una famosa società di ricerca e seleziona del personale, ha pubblicato un annuncio lavorativo: si prospetta un maxi stipendio.

Un’importante organizzazione di supporto finanziario, localizzata a Roma, sta infatti cercando il responsabile del proprio ufficio comunicazione. Si tratta di un ruolo molto importante, anche perché si dovrebbe lavorare a stretto contatto con la presidenza. Per questo motivo, è richiesta un’esperienza certificata, oltre che delle competenze specifiche che saranno valutate in fase di analisi del Curriculum Vitae e in occasione di un eventuale colloquio di lavoro. L’annuncio è stato pubblicato circa un mese fa, ma la ricerca sembra essere ancora in corso.

Come candidarsi all’annuncio di lavoro

La figura ricercata sarà inserita a diretto riporto del responsabile della presidenza e avrà anche un compito primario nella gestione della comunicazione dell’ente. Per questa posizione si è chiamati ad avere coerenza e chiarezza nei messaggi che vengono rivolti all’interno e all’esterno. Il responsabile della comunicazione sarà quindi tenuto a definire le linee guida e a dare un supporto alla presidenza nelle attività istituzionali e nelle scelte intraprese sul piano comunicativo. Tra i diversi ruoli da svolgere c’è la gestione dei rapporti con i media (stampa, radio, televisione e canali web) e della redazione, ma anche la supervisione di comunicati, note ufficiali, materiali informativi, conferenze stampa, interviste e interventi pubblici.

annuncio di lavoro maxi stipendio
Il nuovo annuncio di lavoro conquista tutto (credit AGF) tpi.it

Il candidato deve saper anche supervisionare i canali digitali dell’ente come il sito web, le newsletter e i profili social istituzionali, definendo inoltre i piani editoriali e il coordinamento dei contenuti. A questo va associato il monitoraggio dei risultati delle attività online, oltre che il rispetto delle linee guida interne e delle norme applicabili. L’ente sta dunque cercando una persona che sia capace di continuare il lavoro di comunicazione, andando soprattutto a valorizzare le attività svolte. L’annuncio è rivolto a candidati che hanno conseguito una laurea in Comunicazione, Relazioni pubbliche, Scienze politiche oppure discipline affini. Tra le altre cose, è anche richiesta un’esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili, maturata presso enti, fondazioni o organismi con funzioni istituzionali o di gestione patrimoniale.

Si richiede una precedente gestione di piani di comunicazione articolati e una dimestichezza nei rapporti con media e stakeholder, oltre che la capacità di coordinare progetti e fornitori esterni. A completare il profilo affidabilità, riservatezza, buone doti relazionali, la capacità di lavorare in contesti organizzati e di gestire un team, ma anche un’ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti di comunicazione digitale. Per candidasi occorre inviare il proprio curriculum mediante l’annuncio pubblicato da Michael Page.

C’è inoltre da dire che l’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione annua lorda che è pari a 54.000 euro su 14 mensilità, a cui si aggiunge anche una parte variabile di circa 6000 euro legata al raggiungimento di obiettivi. L’orario di lavoro è di 37 ore settimanali: dal lunedì al giovedì 7 ore e 30 minuti al giorno, mentre il venerdì l’orario scende a 7 ore. L’ingresso è flessibile tra le 9.00 e le 9.30, con uscita tra le 17.00 e le 17.30 nei primi quattro giorni e tra le 16.30 e le 17.00 il venerdì.

Sono inclusi anche vari benefit come i buoni pasto da 8 euro al giorno, la possibilità di smart working fino a 10 giorni al mese e  l’assicurazione sanitaria.

.
