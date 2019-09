Italo treno, nuove assunzioni per 500 giovani entro il 2021: come candidarsi

Buone notizie da Italo treno. La società che opera nel settore dei trasporti e che vanta un personale molto giovane – con un’età media di 33 anni – ha infatti annunciato il nuovo piano assunzioni. Fino al 2021 Italo ha intenzione di inserire altri 500 dipendenti: le selezioni al momento saranno finalizzate a reclutare 300 persone per le posizioni di hostess e steward di bordo e di stazione e operatori di impianto per le sedi di Milano, Roma e Napoli.

Dietro questa volontà di continuare ad offrire nuovi posti di lavoro (nella prima metà del 2019 sono già stati inseriti 200 dipendenti freschi di selezioni) c’è un piano di crescita ed espansione dell’azienda privata: treni e, di conseguenza, località servite sono in aumento con l’ingresso in flotta degli Italo Evo, che passeranno dai 16 attuali ai 22 entro il 2020. I treni di Italo, inoltre, raggiungeranno le nuove destinazioni di Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso, per un totale di 30 stazioni e 98 viaggi al giorno.

Ma dove si terranno le selezioni? Con quali requisiti è possibile candidarsi e in che modo? Quale contratto propone la società alle nuove reclute? Vediamo qui di seguito tutte le informazioni.

Italo treno, nuove assunzioni: come candidarsi

Come già anticipato, i profili che l’azienda ha intenzione di inserire sono quelli di hostess e stewart di bordo, cioè quelle figure professionali che si occupano di accogliere e assistere i passeggeri nel corso del viaggio. Una posizione questa che non rimane per forza statica, visto che molti di coloro che già la ricoprono hanno avuto la possibilità di crescere e diventare Train Manager.

Inizialmente, comunque, a coloro che riusciranno a passare le selezioni per questi ruoli verrà offerto un contratto di apprendistato, mentre coloro che si proporranno come operatori di impianto dovranno frequentare un corso di formazione della durata di 5 mesi al termine del quale, ad esami superati, firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Anche per quanto riguarda questo ruolo non mancano le prospettive di crescita: 36 dipendenti, infatti, da operatori sono diventati macchinisti.

Coloro che sono interessati alle nuove assunzioni di Italo devono cerchiare sul calendario delle date: il 24 settembre, infatti, Italo ha organizzato un career day a Milano, che si ripeterà poi a febbraio. A novembre, invece, una nuova giornata di orientamento per chi desidera lavorare con Italo si terrà a Bari.

Ai fini della candidatura, comunque, occorre recarsi sul sito di Italo treno e precisamente alla sezione Lavora con noi.

Maxi concorso al ministero dell’Ambiente: 251 assunzioni a tempo indeterminato