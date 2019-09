Maxi concorso Ministero della Difesa, Marina Militare

Maxi concorso al Ministero della Difesa per il reclutamento nella Marina Militare di 2200 volontari in forma prefissata per un anno. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro il 27 settembre 2019 al sito del ministero della Difesa, sezione concorsi, a cui puoi accedere tramite questo link.

Questi i posti disponibili per cui candidarsi:

1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi

1090 settore navale

120 settore anfibi

60 settore incursori

30 settore palombari

40 settore sommergibilisti

60 settore componenti aeromobili

800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto

794 per diverse specialità

6 per il settore componenti aeromobili.

I requisiti

I requisiti richiesti per potersi candidare sono invece la cittadinanza italiana e il godimento di diritti civili e politici, il raggiungimento della maggiore età anche se non sid evono superare i 25 anni. Altri requisiti sono l’assenza di condanne, e il non aver ricevuto licenziamenti nella pubblica aministrazione per un provvediemnto disciplinare.

È poi necessario un diploma di scuola secondaria di primo grado ed essere incensurati. Servirà inoltre avere un’indennità psico-fisica al lavoro. Saranno fatti accertamenti diagnostici per abuso di alcool e sostanze stupefacenti e non si deve risultare già volontari presso le forze armate.

La prova

La selezione consisterà in una prima valutazione dei titoli e in accertamenti dell’idoneità psico-fisica. Ci saranno poi ulteriori accertamenti attitudinali e una prova per misurare la prestanza fisica.

