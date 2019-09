Maxi concorso al ministero dell’Ambiente 2019: 251 assunzioni a tempo indeterminato

Il 23 settembre scade il bando di concorso del Ministero dell’Ambiente 2019 per l’assunzione a tempo indeterminato di 251 funzionari. Il bando è apparso il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam. Le figure professionali ricercate sono le seguenti:

55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, oltre che gestionale.

35 funzionari dovranno con competenze di fiscalità ambientale e economia.

25 funzionari dovranno avere esperienza nell’urbanistica, nella pianificazione territoriale e nell’architettura del paesaggio.

22 unità con esperienza nel settore delle scienze biologiche e biologia marina.

11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche.

30 funzionari con esperienze nel settore delle scienze geofisiche e geologiche.

60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali.

13 funzionari con competenze di statistica.

I requisiti

I requisiti necessari per partecipare al concorso del ministero dell’Ambiente 2019 sono la cittadinanza italiana o di qualsiasi paese dell’Unione europea, una laurea nelle materie indicate fra le competenze richieste, l’idoneità fisica allo svolgimento delle prove concorsuali, l’assenza di condanne in via definitiva per reati con interdizione dai pubblici uffici.

La domanda di partecipazione

Si potrà inoltrare la domanda entro e non oltre il 23 settembre attraverso il sito online della commissione Ripam. Quindi ci sarà una prima prova pre-selettiva, superata la quale si accede a una seconda prova scritta. L’ultima selezione invece avverrà attraverso un prova orale.

