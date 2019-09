Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi sabato 21 settembre 2019

Qui puoi trovare tutte le news sugli ultimi concorsi pubblici e le ultime notizie aggiornate sui bandi, le domande e le modalità di partecipazione. Qui un elenco di tutti i nuovi concorsi ancora attivi, aggiornato ad oggi sabato 21 settembre 2019.

Concorsi pubblici ultime notizie 2019: pubblicate le date del concorso dsga

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2019 sono state pubblicate le date del concorso per l’assunzione di 2004 persone da inserire nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale Ata, bandito dal Ministero dell’Istruzione. Il 5 e 6 novembre del 2019 si svolgeranno le prove scritte del concorso pubblico che avranno una durata di circa 3 ore ciascuna. La sede e l’orario delle prove saranno comunicati almeno 15 giorni prima del loro inizio sul sito del ministero: www.miur.gov.it. I candidati dovranno presentar in sede d’esame con un documento d’identità valido e con il codice fiscale. La durata di ciascuna prova sarà di 180 minuti. Ulteriori informazioni sulla prova sono consultabili al sito https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-dsga, nella sezione “Prova scritta”.

In questo articolo puoi trovare informazioni dettagliate sulle prove scritte e su come prepararti al concorso dsga

Pubblicate le graduatorie per l’assunzione di 89 commissari della polizia di Stato

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 80 commissari della polizia di Stato, indetto il 10 dicembre 2018.

Concorsi 2019: il 23 settembre scadono tre importanti bandi: Mibac, ministero dell’Ambiente e Banca d’Italia

Segnatevi questa data: 23 settembre. È il giorno in cui scadono tre grandi e attesissimi concorsi del Mibac, del ministero dell’Ambiente e della Banca d’Italia. Il Mibac recluta 1052 “vigilanti” per il controllo e la sorveglianza degli edifici storici e dei musei italiani, il Ministero dell’Ambiente seleziona 251 funzionari esperi e la Banca d’Italia cerca 55 esperti in amteri giuridiche e economico statistiche. Per iscriverti devi inviare la domanda di aprteciapzione entro e non oltre la scdenza di settembre.

Informazioni sul concorso del Mibac, sulla domanda di partecipazione e sulle prove da superare

Come fare domanda al concorso del Ministero dell’Ambiente: le prove e il bando

Concorsi news: posti per 2200 persone al Ministero della Difesa

La Marina Militare seleziona 2200 volontari: La domanda deve essere inviata entro il 27 settembre a questo link.

Qui puoi trovare un articolo dettagliato sul concorso al Ministero della Difesa

Concorsi pubblici 2019: 96 agenti per la polizia municipale del Comune di Napoli

Si ricercano 96 agenti di polizia municipale al Comune di napoli. Il concorso è in scadenza il 4 ottobre. Le prove consisteranno in uno scritto e un orale e il contratto che otterranno i vincitori sarà a tempo determinato, con validità fino al 31/12/2019.

Bando per 96 agenti di polizia municipale

Concorsi ultime notizie: 39,646 posti per il servizio civile

Il 10 ottobre scade il bando per partecipare al servizio civile. Il bando è destinato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi attraverso questo link.

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

Assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro per 1514 persone. Scadenza del bando prevista per l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo linkato qui sotto con i dettagli su come prepararsi e come partecipare.

Ecco come iscirversi al concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro

Concorsi pubblici 2019: 41 agenti di polizia locale per il Comune di Venezia

Sono 41 contratti di formazione lavoro che il Comune di Venezia offre per un anno a chi desidera diventare agente di polizia locale. La retribuzione annuale e di circa 20mila euro ma per iscriversi è necessario inviare la domanda entro il 17 di ottobre alle 16. Può partecipare chi possiede un diploma di maturià, la patente A e B e l’abilitazione alla guida di imbarcazionientro le 12 miglia o superiore. Sarà inoltre necessarioa ver compiuto la maggiore età e nona vere più di 31 anni. i 18 e i 31 anni, un certificato di idoneità fisica, non avere impedimenti al porto d’armi, non aver subito condanne. A questo link trovi tutte le informazioni dettagliate sul bando.

Concorsi pubblici news: la Rai recluta 90 giornalisti redattori

La Rai assume 90 nuovi giornalisti da inserire nell’azienda. Il 28 ottobre è il termine ultimo per inviare le domande che devono essere inoltrate a questo link.

Tutti i dettagli e le informazioni sul bando della Rai

In arrivo 1650 assunzioni in Sicilia e Campania per i Navigator

Ecco quali sono tutti i bandi in scadenza a settembre: la lista dei concorsi aggiornata